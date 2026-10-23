Σε αναμμένα κάρβουνα βρίσκονται περίπου 2.500 εργαζόμενοι στην αλυσίδα Pizza Fan, μετά το αιφνιδιαστικό λουκέτο που μπήκε στα καταστήματα από την Πέμπτη (22/10), όταν άρχισαν οι συλλήψεις του ιδιοκτήτη Κωνσταντίνου Αντάρα και δεκάδων άλλων στελεχών των καταστημάτων πρόχειρου φαγητού σε όλη την Ελλάδα.

Οι εργαζόμενοι που δούλευαν στις κουζίνες, στην παρασκευή της πίτσας, στην υποδοχή των παραγγελιών, αλλά και οι ντελιβεράδες, από τη μια στιγμή στην άλλη βρίσκονται αντιμέτωποι με τον εφιάλτη της ανεργίας.

Η έρευνα της ΑΑΔΕ και η παραπομπή των υπευθύνων στη Δικαιοσύνη, οι οποίοι έκλεβαν εκατομμύρια ευρώ με τις… «κερασμένες πίτσες» και το παράνομο λογισμικό που χρησιμοποιούσαν, οδήγησαν στο λουκέτο 110 καταστημάτων της πιο γνωστής αλυσίδας στην Ελλάδα.

Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», πολλοί είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι σκέφτονται να κινηθούν νομικά εναντίον των αφεντικών της pizza fan, ώστε να διασφαλίσουν, όσο γίνεται, τις αποζημιώσεις και τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Η «Ζούγκλα», απευθύνθηκε στον εργατολόγος Διονύση Ρίζο ζητώντας του να φωτίσει τις πτηχές της πολύκροτης υπόθεσης, όσον αφορά την διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων και των αποζημιώσεών τους.

Μιλώντας στη «Ζούγκλα», ο Διονύσης Ρίζος ξεκαθάρισε ότι δεν λύνονται αυτόματα οι συμβάσεις εργασίας όταν κλείνει μια επιχείρηση: «η διακοπή της λειτουργίας μιας επιχείρησης δεν αρκεί για να λυθούν από μόνες τους οι συμβάσεις εργασίας».

Επίσης επισημαίνει ότι «Ακόμη και στην περίπτωση της αναστολής, η οποία ειδική αναστολή συμβάσεων αφορά συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία λύνονται νομολογιακά, δηλαδή το αιφνίδιο κλείσιμο της επιχείρησης από μόνο του και η διακοπή λειτουργίας δεν επιφέρει αυτομάτως λύση των συμβάσεων».

Οι εργαζόμενοι μπορούν να μπουν σε ειδικό καθεστώς διαθεσιμότητας

Ο γνωστός εργατολόγος τονίζει ότι: «Υπάρχει η δυνατότητα, λόγω της αναστολής, να μπουν οι εργαζόμενοι σε ειδικό καθεστώς διαθεσιμότητας, για τουλάχιστον τρεις μήνες, ή κάποια άλλη διαδικασία την οποία θα φροντίσει η πολιτεία να προφυλάξει τους συγκεκριμένους εργαζομένους».

Όσον αφορά τις αποζημιώσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων καθώς και τις ευθύνες του εργοδότη ο κ. Ρίζος λέει: «Το κομμάτι το ότι η επιχείρηση αυτή τη στιγμή σταματάει να λειτουργεί γιατί υπάρχει η σοβαρή υπόθεση που προέκυψε με την ΑΑΔΕ, δεν αιτιολογεί τον εργοδότη απ’ το να καταγγείλει τις συμβάσεις ή να διακόψει τη σχέση εργασίας μονομερώς. Θα πρέπει να ακολουθηθεί σε κάθε περίπτωση το συνολικό πλαίσιο των κανόνων του εργατικού δικαίου και να προστατευτούν οι εργαζόμενοι».

Τι πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι

Απαντώντας στο ερώτημα της «Ζούγκλας» για τις ενέργειες που οφείλουν να ακολουθήσουν οι εργαζόμενοι, ο κ. Ρίζος συνιστά άμεσες νομικές κινήσεις:

«Οι εργαζόμενοι, σε πρώτη φάση, θα πρέπει να κοινοποιήσουν εξώδικως ότι συνεχίζουν να βρίσκονται σε ετοιμότητα προς παροχή εργασίας, έτσι ώστε να διατηρηθεί η σύμβαση εργασίας τους με το καθεστώς της επίσχεσης, εφόσον δεν τους καταβάλλονται αποδοχές».

Μάλιστα συμβουλεύει τους εργαζόμενους να μην ακούσουν δικαιολογίες περί λουκέτου λόγω «ανωτέρας βίας»: «Ξαναλέω, η έννοια της ανωτέρας βίας ως τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός είναι ένα θέμα το οποίο νομολογιακά και μόνο μπορεί να λυθεί. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή μένει να δούμε πώς ακριβώς θα κινηθεί και η πολιτεία να προστατεύσει τις τόσο πολλές θέσεις εργασίας που υφίστανται».

Όσα είπε ο εργατολόγος Διονύσης Ρίζος στη «Ζούγκλα»:

Οι διαφορές της προσωρινής αναστολής και του οριστικού κλεισίματος

Εξηγώντας στη «Ζούγκλα» τη διαφορά μεταξύ των δύο καταστάσεων για τα δικαιώματα των εργαζομένων, ο κ. Ρίζος αναφέρει:

«Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας, ως αιτιολογημένη διαδικασία, ουσιαστικά δίνει μία περίοδο διαθεσιμότητας στον εργαζόμενο και καλύπτει εργαζόμενους που είχαν προσληφθεί έως τότε και χορηγούνται οι αποζημιώσεις τριών μηνών, όχι όμως πέραν αυτών».

Αντίθετα, στην περίπτωση του οριστικού λουκέτου: «Από ‘κει και πέρα, η πλήρης διακοπή εργασίας, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η καταγγελία των συμβάσεων, η χορήγηση των αποζημιώσεων και για να μπορούν οι εργαζόμενοι να μπουν στο ταμείο ανεργίας και να επιδοτηθούν».

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις του Κράτους, τονίζει: «Η πολιτεία θα πρέπει εδώ να παρέμβει και να δημιουργήσει ένα ειδικό πλαίσιο, γιατί βλέπουμε ότι πρόκειται για ένα γεγονός το οποίο αφορά πολλές χιλιάδες εργαζομένων. Δεν μιλάμε, δηλαδή, για μεμονωμένες περιπτώσεις. Επομένως, πρέπει να ‘ρθει εδώ είτε με μορφή επιδότησης από τη ΔΥΠΑ είτε με κάποιο ειδικό καθεστώς, έτσι ώστε να προφυλάξει αυτούς τους εργαζόμενους».

Ο ρόλος των καταστημάτων Franchise και οι μισθοί υπερημερίας

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο Διονύσης Ρίζος στα καταστήματα που λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchise):

«Στα καταστήματα franchise, αντιστοίχως, για να υπαχθούν οι εργαζόμενοι σε καθεστώς αναστολής εργασίας, θα πρέπει να υπάρξει κάποιου είδους ειδική ρύθμιση. Αυτό γιατί οι εργοδότες δεν είναι η μητέρα εταιρεία, η οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το πρόβλημα της λόγω ανωτέρας βίας διακοπής λειτουργίας. Οι εργοδότες αυτοί, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι άλλου είδους και αφορά τις πρώτες ύλες και την προμήθεια αυτών».

Ο εργατολόγος επισημαίνει ότι η αυτόματη αναστολή δεν είναι εφικτή: «Επομένως, εδώ υπάρχει ένα πολυεπίπεδο πρόβλημα. Για να μπουν 2.500 εργαζόμενοι σε καθεστώς εργασίας, θα πρέπει να υπάρξει ειδική ρύθμιση, η οποία ρύθμιση θα έρθει μόνο μετά από πολιτική απόφαση και υπουργική απόφαση. Δεν γίνεται να υπαχθούν αυτόματα σε καθεστώς αναστολής εργασίας, γιατί αυτό προβλέπεται για συγκεκριμένους λόγους ανωτέρας βίας, όπως είναι οι φυσικές καταστροφές».

«Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, οι εργοδότες είναι υπερήμεροι και οφείλουν μισθούς υπερημερίας. Ή, σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να καταγγείλουν τις συμβάσεις των εργαζομένων, να καταβάλουν τις σχετικές αποζημιώσεις και οι εργαζόμενοι να μπουν στο ταμείο ανεργίας», καταλήγει στις δηλώσεις του στη «Ζούγκλα» ο κ. Διονύσης Ρίζος.

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