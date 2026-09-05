Στο πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία του Δήμου Διονύσου, μετά τον αιφνίδιο θάνατο του ψάλτη του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία Ροδόπολης. Ο 53χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός με τραύμα από μαχαίρι στο κεφάλι μέσα σε ένα κοντέινερ, το βράδυ της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου.

Ο εφημέριος του Ιερού Ναού, π. Ιωάννης μίλησε στο e-dionysos για το τραγικό περιστατικό.

«Έχουμε συγκλονιστεί από τον θάνατό του. Φαίνεται ότι πρόκειται για καθαρή αυτοκτονία. Δυστυχώς ο άνθρωπος έπασχε από ψυχολογικά προβλήματα και το είχαμε δει όλοι. Για αυτό τον λόγο τον είχα στείλει κατά το παρελθόν σε ψυχολόγο, ενώ πριν από 15 ημέρες είχα κανονίσει να τον δει και ψυχίατρος.

Δυστυχώς δεν άντεξε και επέλεξε να δώσει τέλος στη ζωή του, με αυτό τον αποτρόπαιο τρόπο. Εκτελούσε, μεταξύ άλλων, και χρέη ψάλτη του ναού. Ήταν ηλικίας 53 χρονών, χωρίς παιδιά. Για να τον βοηθήσουμε, λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε, του είχαμε παραχωρήσει προσωρινά στέγη σε χώρο στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.

Είναι πολύ λυπηρό αυτό που συνέβη. Ο θεός ας αναπαύσει την ψυχή του», δήλωσε.

Το χρονικό της τραγωδίας

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Δήμο Διονύσου και συγκεκριμένα στη Ροδόπολη. Ένας ψάλτης εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κοντέινερ στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είχε τραύμα στον λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ δίπλα του βρέθηκε ένα μαχαίρι. Όπως έγινε γνωστό, ο ιερέας της εκκλησίας ενημέρωσε τις Αρχές, αναφέροντας ότι ο ψάλτης πιθανόν να βρισκόταν μέσα στο κοντέινερ.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και διαπίστωσαν ότι ο χώρος ήταν κλειδωμένος από μέσα, με αποτέλεσμα να κληθεί η Πυροσβεστική για το άνοιγμά του. Στον χώρο δεν βρέθηκε κάποιο σημείωμα που να εξηγεί τις συνθήκες του συμβάντος.

Η Αστυνομία διεξάγει ενδελεχή έρευνα για τη διαλεύκανση των ακριβών αιτίων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες ο άνδρας έχασε τη ζωή του.