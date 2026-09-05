Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές Αρχές το βράδυ της Παρακσευής μετά τον εντοπισμό ενός νεκρού άνδρα μέσα σε κοτνέινερ, στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία στον Διόνυσο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα, το οποίο εκτελούσε χρέη ψάλτη στην εκκλησία, φέρει τραύμα στον λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ δίπλα του βρέθηκε ένα μαχαίρι.

Όπως έγινε γνωστό, ο ιερέας της εκκλησίας ενημέρωσε τις Αρχές, αναφέροντας ότι ο ψάλτης πιθανόν να βρισκόταν μέσα στο κοντέινερ.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και διαπίστωσαν ότι ο χώρος ήταν κλειδωμένος από μέσα, με αποτέλεσμα να κληθεί η Πυροσβεστική για το άνοιγμά του.

Στον χώρο δεν βρέθηκε κάποιο σημείωμα που να εξηγεί τις συνθήκες του συμβάντος.

Η Αστυνομία διεξάγει ενδελεχή έρευνα για τη διαλεύκανση των ακριβών αιτίων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες ο άνδρας έχασε τη ζωή του.