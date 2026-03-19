Πέντε σημαντικοί φορείς σκαφών θαλάσσιου τουρισμού, με επιστολή τους προς τα υπουργεία Μεταφορών και Ναυτιλίας, διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση επαναλειτουργίας της Διώρυγας Κορίνθου, η οποία με απόφαση της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει μετατεθεί για τις 29 Ιουνίου.

Με το αίτημά τους, ζητούν την άμεση επανεξέταση της σχετικής απόφασης και την επίσπευση των αναγκαίων εργασιών, ώστε η διέλευση των σκαφών να καταστεί εφικτή το αργότερο έως την 1η Μαΐου, όπως ίσχυε κατά τα προηγούμενα χρόνια.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά:

Ακόμη αναφέρουν ότι:

Καταλήγουν στην επιστολή τους αναφέροντας τα εξής:

Η επιστολή που έστειλαν 5 φορείς σκαφών τουρισμού προς τα υπουργεία Μεταφορών και Ναυτιλίας

Ε.Π.Ε.Σ.Τ. – ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π. – ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΕΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

Π.ΕΝ.Ε.Τ.ΗΣ. – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

HCPY – HELLENIC COMMITTEE OF PROFESSIONAL YACHTING

HYCA – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ

Αθήνα 19 Μαρτίου 2026

ΠΡΟΣ:

Αξιότιμο Κο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κο Χρίστο Δήμα.

Αξιότιμο Κο Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Κο Βασίλειο Κικίλια.

Γραμματεία Αξιότιμου Κου Πρωθυπουργού.

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Κοινή Επιστολή διαμαρτυρίας για την καθυστέρηση επαναλειτουργίας της Διώρυγας της Κορίνθου

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,

Με την παρούσα επιστολή, οι εκπρόσωποι και οι φορείς του κλάδου του Θαλάσσιου Τουρισμού εκφράζουμε την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία μας για την απόφαση μετάθεσης της επαναλειτουργίας της Διώρυγας της Κορίνθου για την εβδομάδα που αρχίζει τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με σχετική ενημερωτική επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Ανωνύμου Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ.).

Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, η Διώρυγα της Κορίνθου αποτελεί πέρασμα στρατηγικής σημασίας για τη θαλάσσια σύνδεση του Αιγαίου με το Ιόνιο, εξυπηρετώντας κάθε χρόνο σημαντικό αριθμό επαγγελματικών και ιδιωτικών σκαφών, ιδίως κατά την έναρξη και την κορύφωση της τουριστικής περιόδου.

Η καθυστέρηση στην επαναλειτουργία της Διώρυγας προκαλεί σοβαρές δυσχέρειες στον προγραμματισμό δρομολογίων, στις ναυλώσεις και στις ήδη συναφθείσες συμφωνίες με πελάτες του εξωτερικού, δημιουργώντας συνθήκες ανασφάλειας και αβεβαιότητας για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Ιδίως δε υπό τις παρούσες συνθήκες αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και σημαντικής ανόδου του λειτουργικού κόστους των σκαφών, λόγω και των πρόσφατων αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων, η ανάγκη για σταθερότητα, προβλεψιμότητα και έγκαιρο σχεδιασμό στον τουριστικό τομέα καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική.

Η μετάθεση της λειτουργίας της Διώρυγας στα τέλη Ιουνίου 2026 συνεπάγεται, στην πράξη, τον αποκλεισμό ενός κρίσιμου διμήνου υψηλής τουριστικής ζήτησης, με αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών και απρόβλεπτων οικονομικών απωλειών και την ουσιαστική υπονόμευση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού θαλάσσιου τουρισμού.

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητούμε την άμεση επανεξέταση της σχετικής απόφασης και την επίσπευση των αναγκαίων εργασιών, ώστε η διέλευση των σκαφών να καταστεί εφικτή το αργότερο έως την 1η Μαΐου, όπως ίσχυε κατά τα προηγούμενα έτη. Κάθε περαιτέρω καθυστέρηση απειλεί να επιβαρύνει ανεπανόρθωτα έναν από τους πλέον δυναμικούς και εξωστρεφείς τομείς του ελληνικού τουρισμού.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία και διάλογο που θα συμβάλει στην εξεύρεση μιας άμεσης, βιώσιμης και αποτελεσματικής λύσης, προς όφελος του κλάδου και της εθνικής οικονομίας.

Με εκτίμηση,

Φίλιππος Βενετόπουλος, Πρόεδρος Ε.Π.Ε.Σ.Τ

Ευθύμιος Μπιμπής, Πρόεδρος Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π.

Δημήτριος Τριανταφύλλου, Πρόεδρος Π.ΕΝ.Ε.Τ.Η.Σ.

Τζίνα Πολέμη, Πρόεδρος HCPY

Γεώργιος Δαγιάμος, Πρόεδρος HYCA

Η ανακοίνωση της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ.), σύμφωνα με την οποία η Διώρυγα θα παραμείνει κλειστή έως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου

Θέμα: «Επαναλειτουργία Διώρυγας Κορίνθου»

Αξιότιμοι συνεργάτες,

Η Διώρυγα της Κορίνθου, ένα διεθνούς εμβέλειας τοπόσημο και μία σημαντική εθνική υποδομή, εισέρχεται μεθοδικά και συντεταγμένα σε νέα εποχή, εκσυγχρονίζοντας το πρότυπο λειτουργίας της με σταθερή προσήλωση στην ασφάλεια, την αξιοπιστία, τη λειτουργική συνέχεια, την εξυπηρέτηση πελατών και τη διαρκή εξέλιξη.

Οι πρόσφατες τεχνικές παρεμβάσεις, που τελούν υπό εξέλιξη, εντάσσονται στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που αποσκοπεί στη μακροχρόνια ανθεκτικότητα και τη θεσμική συνέπεια και συνέχεια. Η Διώρυγα, ευθυγραμμισμένη με τα διεθνή πρότυπα λειτουργίας, αναβαθμίζει διαρκώς τα πρότυπα ασφάλειας για να ανταποκρίνεται στις διαρκώς εντεινόμενες ανάγκες της ναυτιλίας και του τουρισμού, σηματοδοτώντας ταυτόχρονα την επιχειρησιακή μετάβαση σε ένα μοντέλο συνεχούς λειτουργίας 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον χρόνο, ολοκληρώνοντας ένα περίπλοκο και πολυετές έργο.

Σε εναρμόνιση με τη σχετική Υπουργική Απόφαση, σας ενημερώνουμε ότι η επαναλειτουργία της Διώρυγας τοποθετείται χρονικά για την εβδομάδα που ξεκινά τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026. Για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη θα ενημερωθείτε συστηματικά και έγκαιρα.

Η επιχειρησιακή συνέχεια, η προβλεψιμότητα, η αξιοπιστία και η εξυπηρέτηση πελατών αποτελούν κεντρικό άξονα της εταιρικής μας λειτουργίας. Η ομάδα μας εκτιμώντας ιδιαίτερα τη διαχρονική συνεργασία και εμπιστοσύνη που έχετε επιδείξει, παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω συντονισμό ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Γενικός Διευθυντής

Ζουγλής Γεώργιος