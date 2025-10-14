Διακόπτεται από σήμερα Τρίτη 14 Οκτωβρίου και μέχρι νεοτέρας, η διέλευση των πλοίων από τη Διώρυγα της Κορίνθου, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αποκατάστασης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμεναρχείου.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο τεχνικών παρεμβάσεων που κρίθηκαν απαραίτητες και πρόκειται για την τελευταία φάση των εργασιών αποκατάστασης των πρανών. Για την ακριβή ημερομηνία επαναλειτουργίας του καναλιού, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Επικεφαλής της διοίκησης στην Α.Ε Διώρυγα, είναι ο Βασίλης Νανόπουλος, τέως δήμαρχος Κορινθίων. Το έργο στα πρανή, έχει αναλάβει ο όμιλος Άκτωρ. Ο προϋπολογισμός είναι στα 34 εκατ. ευρώ.