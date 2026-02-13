Για σωρεία κακουργημάτων κατηγορούνται οι 11 συλληφθέντες, που αποτελούσαν μέλη κυκλώματος απάτης και εκτεταμένης φοροδιαφυγής, άνω των 43.000.000 ευρώ, μέσω δικτύου εικονικών εταιρειών και «αχυρανθρώπων».

Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας τους άσκησε ποινική δίωξη για:

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων,

Πλαστογραφία στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου πάνω από 120.000

Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου πάνω από 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Οι συλληφθέντες, δέκα Έλληνες και ένας άνδρας ξένης καταγωγής, παραπέμφθηκαν σε ανακρίτρια, από όπου αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Περίπου 380 εταιρείες στήθηκαν με «αχυρανθρώπους» στο τιμόνι τους και σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφεραν να φεσώσουν το ελληνικό δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία με 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ. Μόλις ο κόμπος έφτανε στο χτένι και η κάθε εταιρεία ερχόταν αντιμέτωπη με διαδικασία ελέγχου, απλά έκλεινε και μεταβιβαζόταν εν μία νυκτί στον επόμενο… τροχό της άμαξας, δηλαδή τον επόμενο αχυράνθρωπο.

Κάπως έτσι για καιρό εταιρείες με μεγάλους τζίρους και αντίστοιχα χρέη εμφανίζονταν και εξαφανίζονταν στα συστήματα της ΑΑΔΕ και άλλαζαν επωνυμία και ΑΦΜ ή εμφανιζόταν ένας νέος διαχειριστής στο τιμόνι τους.

Οι εμπλεκόμενοι του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε χθες εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι εκατοντάδων καταστημάτων και λοιπών επιχειρήσεων εστίασης και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, δημιουργώντας χρέη εκατομμυρίων.

Πρόκειται για κύκλωμα, με τη μορφή εγκληματικής οργάνωσης, το οποίο χρησιμοποιούσε 205 άτομα, ξένης κυρίως καταγωγής, ως υπευθύνους 380 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.

Τους «τσίμπησε» ο αλγόριθμος της ΑΑΔΕ

Οι επικεφαλής του κυκλώματος είναι 10 Έλληνες και ένας άνδρας ξένης καταγωγής, οι οποίοι και συνελήφθησαν από τους Ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους.

Οι Ελεγκτές έφτασαν στα ίχνη τους, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών του ειδικού αλγόριθμου, που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των συναλλαγών, καθώς και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών.

Συγκεκριμένα, το «καμπανάκι» του αλγορίθμου χτύπησε, όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από αυτές τις επιχειρήσεις, που είχαν δημιουργήσει χρέη 43 εκατομμυρίων ευρώ, «εξαφανίζονταν» όταν προέκυπτε έλεγχος και στη θέση τους εμφανιζόταν άλλη εταιρεία, με άλλο ΑΦΜ.

Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε 11 κατοικίες αποκάλυψαν πλήρη υλικοτεχνική υποδομή. Κατασχέθηκαν 100.000 ευρώ σε μετρητά, 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων που ανήκαν σε αχυρανθρώπους και «κατασκευασμένα» πρόσωπα, 110 σφραγίδες διαφορετικών εταιρειών, πλήθος εγγράφων με τα στοιχεία των εταιρειών-κελύφους, συσκευές POS, σκληροί δίσκοι, τέσσερις φορητοί υπολογιστές, ένα tablet, τρεις σταθεροί υπολογιστές, καρτοκινητά τηλέφωνα και μετρητής χαρτονομισμάτων.