Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκαν στον 54χρονο Κωνσταντίνο Παρασύρη που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήστρατου Γεμιστού στην Αμμουδάρα, όπως και στη σύζυγό του για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, αφού ήταν παρούσα τη στιγμή του φονικού.

Αμφότεροι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα 11 Μαΐου.

Ο 54χρονος κατ’ ομολογίαν δράστης του φονικού Κωνσταντίνος Παρασύρης, αντιμετωπίζει ιδιαίτερα βαρύ κατηγορητήριο. Κατηγορείται ότι εκτέλεσε εν ψυχρώ τον 21χρονο Νικήστρατο Γεμιστό το απόγευμα της Τρίτης (5/5) στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Κρήτη και έχει προκαλέσει τεράστια κοινωνική αναστάτωση.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσιγγίων, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή.

Παράλληλα, ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης.

Και οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον των δικαστικών Αρχών και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα στις 14:30.

«Έκανα αυτό που έπρεπε» είπε στους αστυνομικούς

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 54χρονος Κωνσταντίνος Παρασύρης, εμφανίστηκε ψυχρός και απόλυτα συνειδητοποιημένος όταν παραδόθηκε στις Αρχές λίγη ώρα μετά το έγκλημα. Φτάνοντας στην Αστυνομία με τη μοτοσικλέτα του και κρατώντας το περίστροφο που χρησιμοποίησε, φέρεται να απάντησε με απόλυτη ψυχραιμία στην ερώτηση αστυνομικών για ποιο λόγο σκότωσε τον νεαρό.

«Έκανα αυτό που έπρεπε», είπε με σταθερή φωνή, πριν παραδώσει το όπλο και οδηγηθεί στα κρατητήρια.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο 54χρονος δεν έδρασε εν βρασμώ, αλλά κουβαλούσε μέσα του εδώ και χρόνια την επιθυμία της εκδίκησης για τον θάνατο του 17χρονου γιου του, ο οποίος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο το 2023, με οδηγό τότε τον επίσης 17χρονο, εκείνη τη χρονιά Νικήστρατο Γεμιστό.

Στο μικροσκόπιο ο ρόλος της συζύγου του

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι αστυνομικοί και στον ρόλο της 56χρονης συζύγου του 54χρονου κατ’ ομολογίαν δράστη, η οποία συνελήφθη για συνέργεια, καθώς βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της δολοφονίας του νεαρού.

Η ίδια, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε ότι γνώριζε τις προθέσεις του συζύγου της, υποστηρίζοντας ότι η συνάντησή τους στο σημείο ήταν τυχαία και πως δεν είχε καμία ενημέρωση για το σχέδιο δολοφονίας, που είχε καταστρώσει ο σύζυγός της.

Ωστόσο, οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η 56χρονη φέρεται να ενίσχυε την οργή του συζύγου της απέναντι στον 21χρονο, μετά τον θάνατο του παιδιού τους.

Οι παλιές απειλές και τα ασφαλιστικά μέτρα

Η υπόθεση φαίνεται πως είχε από το παρελθόν επικίνδυνο υπόβαθρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, πριν από περίπου έναν χρόνο είχε σημειωθεί νέο σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα στον 54χρονο και τον τότε 20χρονο, όταν ο πρώτος φέρεται να τον ξυλοκόπησε και να τον απείλησε κρατώντας καραμπίνα, την οποία κατείχε νόμιμα.

Μετά το περιστατικό, ο Νικήστρατος είχε προχωρήσει σε ασφαλιστικά μέτρα ζητώντας να μην τον πλησιάζει, ενώ λίγες ημέρες αργότερα είχε ενημερώσει ξανά τις Αρχές όταν είδε τον 54χρονο να περνά έξω από το σπίτι του.