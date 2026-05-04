Δίωξη για απόπειρα ληστείας ασκήθηκε από την αρμόδια Εισαγγελέα σε βάρος του 67χρονου που εισέβαλε με σφυρί σήμερα (4/5), σε υποκατάστημα Τράπεζας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απειλώντας τους υπαλλήλους.

Ο 67χρονος που παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή για κακουργηματική πράξη, αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορία για παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς εκτός από το σφυρί φαίνεται πως είχε πάνω του ένα κατσαβίδι κι ένα ψαλίδι.

Σύμφωνα με καταθέσεις που συγκέντρωσε η Αστυνομία, ο κατηγορούμενος ζητούσε επιτακτικά από τους τραπεζικούς υπαλλήλους να του «καταβάλλουν ολόκληρο το ποσό της σύνταξής του».

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. αφορούσε μόνο την οπλοκατοχή, καθώς από πλευράς Τράπεζας δεν υπεβλήθη έγκληση για απειλή. Μελετώντας όμως τη δικογραφία η Εισαγγελέας χαρακτήρισε την πράξη ως απόπειρα ληστείας και γι’ αυτό τον παρέπεμψε να απολογηθεί στις ανακριτικές Αρχές.

Ο ίδιος, σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, έχει λάβει κατά το παρελθόν υποστήριξη για θέματα ψυχικής υγείας.