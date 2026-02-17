Αντιμέτωπη με δύο πλημμελήματα βρίσκεται η 36χρονη τραγουδίστρια του συγκροτήματος «Χαΐνηδες» Αγγελική Σύρκου, που πήρε… σβάρνα τα ξημερώματα στο Κολωνάκι, οδηγώντας μεθυσμένη, πέντε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Ήταν 4 και μισή το πρωί όταν η 36χρονη τραγουδίστρια με το όχημα της , άρχισε να συγκρούεται διαδοχικά με τα αυτοκίνητα που βρίσκονταν σταθμευμένα στη συμβολή των οδών Κλεομένους και Ξανθίππου, κοντά στο λόφο του Λυκαβηττού.

Οι ιδιοκτήτες τους πετάχτηκαν από τον ύπνο τους και είδαν έντρομοι όσα είχαν συμβεί και τις ζημιές στα οχήματά τους. Στο σημείο έφτασε λίγο αργότερα και η τροχαία που υπέβαλε σε αλκοτέστ την οδηγό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μέτρηση της, και τις δύο φορές, ήταν πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με επίσημη πληροφόρηση, στην πρώτη μέτρηση η ένδειξη έδειξε 0,78 mg/l αλκοόλ στον εκπνεόμενο αέρα, ενώ στη δεύτερη μέτρηση το ποσοστό ανήλθε σε 0,83 mg/l. Υπενθυμίζεται ότι το νόμιμο όριο αλκοτέστ στην Ελλάδα είναι 0,25 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.

Ο εισαγγελέας με βάση τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας άσκησε εναντίον της ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η κατηγορούμενη παραπέμπεται στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για να δικαστεί.

