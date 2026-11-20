Αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις για έξι κακουργήματα, κατά περίπτωση, βρίσκονται οι 15 συλληφθέντες για το οργανωμένο κύκλωμα συστηματικής φοροδιαφυγής και παράνομων επιστροφών φόρων που εξάρθρωσαν οι ελεγκτές των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την εξάρθρωση αντίστοιχου κυκλώματος στη Θεσσαλονίκη. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου θα περάσουν το κατώφλι του εισαγγελέα, για την περαιτέρω ποινική διαδικασία.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων, οκτώ εταιρείες, μέσω ανταλλαγής εικονικών τιμολογίων υψηλών ποσών, απέκρυψαν φορολογητέα ύλη που υπερβαίνει τα 28 εκατ. ευρώ ,εκ των οποίων τα 13 εκατ. ευρώ αφορούν φόρο εισοδήματος και τα 15 εκατ. ευρώ ΦΠΑ, επιδιώκοντας να εισπράξουν παράνομα επιστροφές φόρων συνολικού ύψους 4,8 εκατ. ευρώ.

Κατόπιν των ελέγχων του ΔΕΟΣ, το ποσό των 28 εκατ. ευρώ έχει ήδη καταλογιστεί, ενώ στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται δύο τραπεζικά στελέχη και τέσσερις λογιστές.

Βίντεο από την μεταγωγή των συλληφθέντων στην Ευελπίδων:

Τα έξι κακουργήματα της δίωξης

Η ποινική δίωξη που ασκήθηκε αφορά, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα κακουργηματικά αδικήματα:

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Φοροδιαφυγή, η οποία φέρεται να τελέστηκε με τρεις τρόπους: μη απόδοση ΦΠΑ, έκδοση εικονικών τιμολογίων και υποβολή ανακριβών φορολογικών δηλώσεων

Απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου

Απόπειρα απάτης

Πλαστογραφία

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Ο τρόπος δράσης και ο ρόλος τραπεζικών και λογιστών

Οι εταιρείες του κυκλώματος δραστηριοποιούνταν σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους, έχοντας ως δηλωμένους διαχειριστές ή μοναδικούς εταίρους πρόσωπα, όπως ανέργους και ιδιοκτήτες τοπικών καφενείων χωρίς εμφανή επιχειρηματική δραστηριότητα, των οποίων το οικονομικό και επαγγελματικό προφίλ δεν μπορούσε να δικαιολογήσει τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων.

Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού φέρονται να είχαν λογιστές (τέσσερις εκ των οποίων συνελήφθησαν), καθώς και ένα καφενείο στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο λειτουργούσε ως «στρατηγείο» παρέχοντας την τεχνολογική υποστήριξη για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και μεταβιβάστηκε σε αχυράνθρωπο του κυκλώματος αμέσως μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία.

Παράλληλα, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο διευθυντές υποκαταστημάτων τράπεζας στη Δυτική Ελλάδα και την Ανατολική Αττική, οι οποίοι, όπως διαπιστώθηκε έπειτα από συνεργασία του ΔΕΟΣ με τον εσωτερικό έλεγχο της τράπεζας, διευκόλυναν τους διαχειριστές να προχωρούν σε αναλήψεις μετρητών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από τις παράνομες επιστροφές, λαμβάνοντας «αμοιβή» άνω των 100.000 ευρώ ανά ανάληψη.

Πώς εντοπίστηκε το κύκλωμα

Η αποκάλυψη της δράσης του κυκλώματος βασίστηκε στην ανάλυση δεδομένων, καθώς οι ελεγκτές αξιοποίησαν εξειδικευμένες τεχνικές ανάλυσης δικτύων και συσχετίσεων σε συνδυασμό με τον δείκτη ομοιότητας Jaccard, μια μέθοδο που μετρά τον βαθμό επικάλυψης μεταξύ δύο συνόλων στοιχείων.

Μέσω αυτής της χαρτογράφησης αναδείχθηκε ένα πλέγμα εταιρειών με κοινά ύποπτα χαρακτηριστικά στη διοίκηση, τις συναλλαγές και τους τραπεζικούς λογαριασμούς, με τα ίδια φυσικά πρόσωπα να επανεμφανίζονται ως διαχειριστές ή μοναδικοί εταίροι.

Πέραν των 15 συλλήψεων, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες, όπου κατασχέθηκαν έγγραφα, ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία, ενώ η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενων προσώπων και εταιρειών.