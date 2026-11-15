Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος της 34χρονης Ρομά, οι πράξεις της οποίας οδήγησαν στη φονική πυρκαγιά στο Ζεφύρι και στον τραγικό θάνατο δύο πυροσβεστών.

Η κατηγορούμενη, που φέρεται να έχει ήδη ομολογήσει ότι πετούσε στάχτες στο κλιμακοστάσιο, αντιμετωπίζει την κατηγορία του εμπρησμού από τον οποίο προήλθε θάνατος. Για το ίδιο αδίκημα έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και αναζητείται ο 44χρονος σύζυγός της, ενώ οι δύο ανήλικες κόρες της οικογένειας, 13 και 16 ετών, αφέθηκαν ελεύθερες με εισαγγελική εντολή.

Η έρευνα της Πυροσβεστικής έδειξε ότι η οικογένεια, που διέμενε στο ισόγειο του εγκαταλελειμμένου κτηρίου και θερμαινόταν με ξυλόσομπα, συνήθιζε να απορρίπτει τα υπολείμματα της καύσης στη σκάλα, η οποία ήταν γεμάτη σκουπίδια. Αυτή η εγκληματική αμέλεια στάθηκε αρκετή για να ξεσπάσει η πυρκαγιά το πρωί του Σαββάτου (14/11) και να κοστίσει τη ζωή σε δύο ανθρώπους εν ώρα καθήκοντος.

Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει βυθιστεί στο πένθος για την απώλεια του 44χρονου υπαρχιπυροσβέστη Ηλία Βαλατσού και του 23χρονου πυροσβέστη Γιώργου Ζυμπίδη, οι οποίοι υπηρετούσαν ως πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Η ιστορία του Ηλία Βαλατσού κρύβει ένα τραγικό παιχνίδι της μοίρας. Πριν από περίπου 15 χρόνια, όταν δούλευε ως οικοδόμος, είχε επιβιώσει από πτώση πέντε ορόφων. Μετά από εκείνο το ατύχημα, ακούγοντας τις συμβουλές του θείου του, άφησε την οικοδομή για να υπηρετήσει στην Πυροσβεστική, την οποία αγαπούσε. Δραστήριος και αθλητικός, συμμετείχε σε ερασιτεχνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, αλλά έμελλε τελικά να πέσει στο καθήκον.

Αντίστοιχα συγκλονιστική είναι η απώλεια του Γιώργου Ζυμπίδη, ο οποίος βρισκόταν στην αρχή της πορείας του. Είχε αποφοιτήσει μόλις το καλοκαίρι του 2026 από τη Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας και είχε ορκιστεί πριν από δύο μήνες.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το σήμα για τη φωτιά στο τριώροφο της οδού Κατσαντώνη στον Δήμο Φυλής δόθηκε στις 11:40, κινητοποιώντας 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ. Όπως προέκυψε από την αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το πάτωμα του κτηρίου δεν κατέρρευσε και οι πυροσβέστες δεν καταπλακώθηκαν από συντρίμμια, διαψεύδοντας τις αρχικές πληροφορίες.

Ο 44χρονος και ο 23χρονος κατέβηκαν στο φλεγόμενο υπόγειο, εξοπλισμένοι με αντιασφυξιογόνες μάσκες και φιάλες οξυγόνου 25λεπτης διάρκειας, ενώ ένας τρίτος συνάδελφός τους παρέμεινε στο κλιμακοστάσιο. Μέσα στους πυκνούς καπνούς, οι δύο άτυχοι άνδρες έχασαν τον προσανατολισμό τους. Τα στοιχεία δείχνουν ότι κάποιος από τους δύο είχε μια σφοδρή πτώση, με το ενδεχόμενο ο ένας να προσπάθησε να βοηθήσει τον άλλον να παραμένει ανοιχτό.

Ο θάνατός τους φαίνεται να επήλθε από ασφυξία όταν άδειασαν οι φιάλες, κάτι που θα πιστοποιηθεί από τη νεκροτομή, ενώ οι Αρχές ερευνούν αν το οξυγόνο εξαντλήθηκε πριν περάσουν τα 25 λεπτά.

Ο τρίτος πυροσβέστης κατάφερε να διαφύγει στο κλιμακοστάσιο, ζητώντας βοήθεια, και πλέον νοσηλεύεται ελαφρά τραυματισμένος στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Ο Ηλίας Βαλατσός και ο Γιώργος Ζυμπίδης ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και διακομίστηκαν στο «Αττικόν», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.