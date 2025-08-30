Κακουργηματική ποινική δίωξη ασκήθηκε από τον εισαγγελέα στη 45χρονη που προκάλεσε το σφοδρό τροχαίο, στην εθνική οδό έξω από την Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη στον τόπο του ατυχήματος και οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών, πιθανότατα κάποιου ηρεμιστικού φαρμάκου.

Η γυναίκα παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει ένα ηρεμιστικό χάπι (Xanax), το οποίο φαίνεται να υποστήριξε ότι της χορηγήθηκε στο νοσοκομείο, όπου μετέβη μετά το τροχαίο.

Αναλυτικά, η δίωξη αφορά τις παρακάτω πράξεις:

– Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα, κίνδυνος για άνθρωπο και είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη.

– Σωματική βλάβη από αμέλεια.

– Εγκατάλειψη, από τον υπαίτιο οδηγό, του τόπου όπου συνέβη οδικό τροχαίο ατύχημα, κατά το οποίο επήλθε σωματική βλάβη.

– Οδήγηση χερσαίου μεταφορικού μέσου υπό την επίδραση ναρκωτικών (σ.σ. πράξη που φέρεται να συνδέεται με τη λήψη ηρεμιστικού φαρμάκου).

Παραμένει κρατούμενη μέχρι την Τρίτη

Σημειώνεται ότι η 45χρονη πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, ενώ μέχρι την απολογία της παραμένει υπό κράτηση.

Μετά τη δίωξη που άσκησε σε βάρος της, ο εισαγγελέας την παρέπεμψε να απολογηθεί στην 3η ειδική ανακρίτρια. Η 45χρονη ζήτησε και έλαβε προθεσμία, για να προετοιμάσει την υπεράσπισή της.

Επισημαίνεται ότι αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία θα συμπεριληφθούν στη δικογραφία.

Δικηγόροι 45χρονης: «Θα χρειαστούν καιρό οι τοξικολογικές»

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της 45χρονης, οι τοξικολογικές βγήκαν καθαρές, ενώ τα επίσημα αποτελέσματα θα χρειαστεί καιρός για να βγουν.

Κατά την έξοδό τους από τη δικαστική αίθουσα, οι νομικοί της εκπρόσωποι τοποθετήθηκαν τόσο για το ενδεχόμενο η γυναίκα να βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, όσο και για το εάν υπάρχει περίπτωση να οδηγούσε άλλο πρόσωπο το αυτοκίνητό της.

«Είναι το Xanax που πήρε στο νοσοκομείο, ενώ βρισκόταν σε σοκ, το δήλωσε η ίδια. Το λάθος της είναι που οδηγούσε Πόρσε, είναι ξανθιά, είναι μια ευκατάστατη και επιτυχημένη γυναίκα. Αυτό δεν γίνεται εύκολα αποδεκτό» είπε ο Κωνσταντίνος Οικονόμου.

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Σανίδας είπε πως «θα απολογηθεί την Τρίτη, θα λάμψει η αλήθεια. Μια κοπέλα που δεν έχει σχέση με δικαστήρια, έχει δύο παιδιά… δεν είναι στη μενταλιτέ της τα δικαστήρια. Στη Θεσσαλονίκη γίνονται καθημερινά 7 με 10 ίδια ατυχήματα. Για το αποτέλεσμα του αλκοτέστ, σφάλματα γίνονται».

Για το αν οδηγούσε άλλος την Πόρσε, ο κ. Σανίδας είπε: «Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Δεν υπήρξε εγκατάλειψη, ήταν χτυπημένη, σε σοκ και την πήγαν στο νοσοκομείο».

Νωρίτερα, οι δικηγόροι της δήλωσαν στους δημοσιογράφους πως σύμφωνα με τις αιματολογικές εξετάσεις, η πελάτισσά τους βρέθηκε αρνητική στο αλκοόλ.

«Άπαντες ζητούν το κεφάλι της πελάτισσάς μας επί πίνακι. Αν η πελάτισσά μας οδηγούσε ένα Lada και έκανε παρέα με εμένα που είμαι άσημος, αυτή τη στιγμή δεν θα βρισκόμασταν εδώ. Στον προέλεγχο της αιθανόλης, το αποτέλεσμα είναι 0,08 και παραποιήθηκε στα κανάλια πως είναι 0,8, δηλαδή 10 φορές παραπάνω. Μιλάμε για μια περίπτωση από αυτές που συμβαίνουν καθημερινά, 7-8 φορές στην πόλη μας» ανέφερε νωρίτερα ο κ. Οικονόμου, εκ των δικηγόρων της 45χρονης.

«Δεν υπάρχει καθόλου αιθανόλη στο αίμα. Δεν υπάρχει καθόλου αλκοόλ και η κοπέλα είναι πεντακάθαρη. Προσπαθούμε να καταλάβουμε και εμείς τι έχει γίνει», δήλωσε ο κ. Σανίδας. Μάλιστα συνέχισε λέγοντας ότι η εντολέας του δεν κατάλαβε τι ακριβώς συνέβη στο τροχαίο ατύχημα, μπήκε στο αυτοκίνητο της φίλης της που ακολουθούσε από πίσω και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

«Δεν έφυγε, δεν έγινε εγκατάλειψη. Ήταν μέσα στα αίματα, την πήγαν στο ΑΧΕΠΑ» ανέφεραν οι δικηγόροι της 45χρονης, τονίζοντας πως οι αιματολογικές εξετάσεις για αλκοόλ έδειξαν 0.