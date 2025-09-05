Ποινική δίωξη για το κακούργημα της αρπαγής ανηλίκων κάτω των 14 ετών κατά συρροή καθώς και για το πλημμέλημα της έκθεσης σε βάρος ανηλίκων κατά συρροή, ασκήθηκε από την Εισαγγελέα Ανηλίκων εις βάρος του 17χρονου, που άρπαξε ένα βρέφος 30 ημερών, στο κέντρο του Πειραιά την Τέταρτη.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακρίτρια ανηλίκων, ενώ μαζί του συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο και αναμένεται να δικαστεί.

Ο 17χρονος στην κατάθεση που έδωσε, δήλωσε ότι το έκανε «για να αποδείξει ότι οι Ρομά δεν είναι καλοί γονείς και ότι δεν θα έπρεπε να κάνουν παιδιά».

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε συλληφθεί το περασμένο καλοκαίρι γιατί έμπαινε σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, έχοντας κάρτα ελεγκτή, έκοβε πρόστιμα σε όσους δεν είχαν εισιτήριο και κράταγε ο ίδιος τα χρήματα.

Σημειώνεται πως αυτή την ώρα γίνεται έρευνα στο σπίτι του.