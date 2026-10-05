Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, καθώς και για το πλημμέλημα της απειλής, ασκήθηκε σε βάρος του 35χρονου επιβάτη που επιτέθηκε άγρια και έκοψε με τα δόντια του τμήμα από το αυτί 54χρονης οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία.

Ο κατηγορούμενος οδηγείται ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί, υποστηρίζοντας ότι πριν την επίθεση υπήρξε διαπληκτισμός για το POS κατά τον οποίο έσπασαν τα γυαλιά του.

Παράλληλα, η υπεράσπισή του προτίθεται να καταθέσει έγγραφα που πιστοποιούν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% λόγω σοβαρής ψυχιατρικής πάθησης, την ώρα που το θύμα νοσηλεύεται φέροντας μόνιμη σωματική βλάβη.

Ισχυρισμοί περί ψυχιατρικού υποβάθρου και τα σπασμένα γυαλιά

Κατά τη μετάβασή του στον ανακριτή, η πλευρά του κατηγορουμένου διαμήνυσε την προαναγγελθείσα υπερασπιστική γραμμή, η οποία εστιάζει στην κατάσταση της ψυχικής του υγείας αλλά και στη δική του εκδοχή για τα συμβάντα.

Ο 35χρονος φέρεται να υποστηρίζει ότι:

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής και της αναζήτησης σήματος για την ολοκλήρωση της πληρωμής μέσω POS, η οδηγός πάτησε απότομο φρένο.

Εξαιτίας της απότομης ακινητοποίησης του οχήματος, ο ίδιος προσέκρουσε στο μπροστινό κάθισμα, με αποτέλεσμα να σπάσουν τα γυαλιά οράσεως που φορούσε, γεγονός που προκάλεσε την έντονη οργή του.

Πάσχει από σοβαρό ψυχιατρικό υπόβαθρο, ενώ προτίθεται να προσκομίσει επίσημα ιατρικά πιστοποιητικά που βεβαιώνουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% εξαιτίας ψυχιατρικής πάθησης, πέραν του εγγράφου για κατάθλιψη που είχε ήδη επιδείξει.

«Με έπνιγε και με δάγκωνε στο αυτί»- Τι μαρτυρά το θύμα

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή στο mega, η 54χρονη οδηγός περιέγραψε τις στιγμές τρόμου που έζησε.

Όπως ανέφερε η ίδια:

«Με έπνιγε και με δάγκωνε στο αυτί λέγοντάς μου “Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω”. Εκείνη τη στιγμή πίστεψα πραγματικά ότι θα πεθάνω. Δόξα τω Θεώ ζω».

Πώς έγινε η επίθεση

Το αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε γύρω στη 01:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου. Ο 35χρονος επιβιβάστηκε στο ταξί από την Κυψέλη με προορισμό τη Νέα Ιωνία.

Όταν διαπιστώθηκε αδυναμία σύνδεσης του POS λόγω έλλειψης σήματος, οι δύο πλευρές αναζήτησαν ΑΤΜ. Όταν το σήμα αποκαταστάθηκε, η οδηγός ακινητοποίησε το όχημα για τη συναλλαγή.

Τότε, ο επιβάτης επιτέθηκε στη γυναίκα, αρπάζοντάς την από τον λαιμό και δαγκώνοντάς την με μανία στο δεξί αυτί.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη μαρτυρία της 54χρονης, ο δράστης την απειλούσε λέγοντας: «Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω».

Η οδηγός κατάφερε να ανοίξει την πόρτα και να πατήσει παρατεταμένα την κόρνα. Με τη βοήθεια πέντε περαστικών, ο δράστης ακινητοποιήθηκε, μέχρι την ώρα που κατέφθασε η Αστυνομία.

Παρά το γεγονός ότι το αποκομμένο τμήμα του αυτιού εντοπίστηκε μέσα στο ταξί και τοποθετήθηκε σε πάγο, οι γιατροί στο Νοσοκομείο «Ελπίς» δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν σε επανασυγκόλληση, με αποτέλεσμα η σωματική βλάβη της γυναίκας να είναι μόνιμη.