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Ποινική δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά ασκήθηκε στον 76χρονο που ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο.
Το ιστορικό της υπόθεσης
Η υπόθεση εκτυλίχθηκε στις 04:53 τα ξημερώματα της Πέμπτης 09 Ιουλίου.
Η φωτιά εκδηλώθηκε ξαφνικά σε θάλαμο νοσηλείας του πρώτου ορόφου του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου, ο οποίος μέσα σε ελάχιστα λεπτά τυλίχθηκε στις φλόγες και γέμισε με πυκνούς, τοξικούς καπνούς.
Στον συγκεκριμένο θάλαμο νοσηλευόταν ο 76χρονος κατηγορούμενος.
Δείτε βίντεο από τις καταστροφές που τις ζημιές που προκλήθηκαν στους εσωτερικούς χώρους του Σισμανόγλειου:
Από το «άναψα τσιγάρο» στην ομολογία
Το μεγάλο ενδιαφέρον στην υπόθεση εστιάζεται στη στάση που κράτησε ο ηλικιωμένος άνδρας απέναντι στους προανακριτικούς υπαλλήλους.
Στην πρώτη του επαφή με τις αρχές, ο 76χρονος επιχείρησε να υποβαθμίσει το συμβάν, ισχυριζόμενος ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά λάθος όταν προσπάθησε να ανάψει ένα τσιγάρο μέσα στο δωμάτιο.
Ωστόσο, τα στελέχη των ανακριτικών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος εντόπισαν αμέσως κενά και αντιφάσεις στους ισχυρισμούς του. Μετά από συστηματική έρευνα, ο ηλικιωμένος δεν άντεξε το βάρος των στοιχείων, «έσπασε» και παραδέχθηκε ότι προκάλεσε ο ίδιος εσκεμμένα την εστία της φωτιάς.
Στον Ανακριτή ο μετανιωμένος εμπρηστής
Ο 76χρονος, ο οποίος πλέον δηλώνει μετανιωμένος για την εγκληματική του ενέργεια, παραμένει υπό κράτηση.
Μετά την απαγγελία των κατηγοριών από την Εισαγγελία, η δικογραφία διαβιβάστηκε σε Τακτικό Ανακριτή, προκειμένου ο κατηγορούμενος να λάβει προθεσμία και να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες για το κακούργημα του εμπρησμού από πρόθεση.