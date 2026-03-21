Δίωξη για τέσσερα κακουργήματα άσκησε σήμερα, Σάββατο 21 Μαρτίου, η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας στον Γιώργο Τσαγκαράκη. Ο γνωστός γκαλερίστας αντιμετωπίζει κατηγορίες και για ένα πλημμέλημα, μετά από έφοδο αστυνομικών της Διεύρυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε αποθήκες της επιχείρησής του.

Εν συνεχεία, η δικογραφία παραπέμφθηκε σε Ανακριτή, από τον οποίο οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη, 24 Μαρτίου.

Αναλυτικά, σε βάρος του Τσαγκαράκη ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

Υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα (αποτελεί κακούργημα). Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου. Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατά επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ’ εξακολούθηση (αποτελεί κακούργημα). Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατά εξακολούθηση (αποτελεί κακούργημα). Διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση τελεσθείσα, κατ’ επάγγελμα (αποτελεί κακούργημα).

Αρνείται τις κατηγορίες ο γκαλερίστας

Κατά την έξοδό τους από την Ευελπίδων, οι δύο δικηγόροι του Γιώργου Τσαγκαράκη, Κωνσταντίνος Γώγος και Ευάγγελος Γκιουγκής, ανέφεραν πως η απολογία θα λάβει χώρα στις 11:00, της Τρίτης. Μέχρι τότε, στα χέρια τους έχουν αντίγραφο της δικογραφίας, το οποίο θα εξετάσουν.

Και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες εκ μέρους του πελάτη τους, λέγοντας πως δεν έχει τελέσει κανένα ποινικό αδίκημα.

Δίωξη και σε υπάλληλο

Δίωξη ασκήθηκε και σε βάρος υπαλλήλου στην επιχείρηση του γκαλερίστα, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με το αδίκημα της αποδοχής αρχαίου κινητού μνημείου, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που αποτελεί προϊόν εγκλήματος.

Τι προηγήθηκε

Η υπόθεση απασχόλησε τις Διωκτικές Αρχές μετά από καταγγελία με αφορμή βίντεο που ανάρτησε ο κατηγορούμενος, για ένα βενετσιάνικο Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα, το οποίο έθεσε προς πώληση.

Στο επίμαχο βίντεο, ο ίδιος ο ιδιοκτήτης γκαλερί φαίνεται να αναφέρει πως το αντικείμενο είναι «συλλεκτικό, μουσειακό Ευαγγέλιο που γράφτηκε το 1745 στη Βενετία, την περίοδο που Πατριάρχης Ιεροσολύμων ήταν ο Χρυσόστομος Νοταράς».

Εφόσον ισχύει η παλαιότητα του Ευαγγελίου, υπάγεται στο Νόμο περί Αρχαιοτήτων, καθώς είναι πριν από το 1821.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που έκαναν έφοδο σε αποθήκες του κατηγορούμενου, εντόπισαν μεγάλο αριθμό πινάκων ζωγραφικής, κάποιοι εκ των οποίων φαίνεται να είναι πλαστοί.

Η εταιρεία του κατηγορούμενου, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει πως το Ευαγγέλιο παραδόθηκε στις Αρχές, προκειμένου να ελεγχθεί η γνησιότητά του, ενώ για τους πίνακες τονίζει πως ανήκουν στην προσωπική περιουσία του ιδιοκτήτη της γκαλερί και δεν είναι αντικείμενα πώλησης.