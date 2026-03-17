Ποινική δίωξη ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, σε βάρος των τριών Τούρκων υπηκόων που συνελήφθησαν για την υπόθεση με τους πυροβολισμούς στη Νέα Μάκρη.

Οι τρεις συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με τα εξής αδικήματα:

Απόπειρα ανθρωποκτονίας

Οπλοφορία, οπλοχρησία

Κατοχή πυρομαχικών

Παράνομη είσοδο στη χώρα

Οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 3ης Μαρτίου στη Λεωφόρο Μαραθώνος, όταν τρία άτομα, τα οποία περπατούσαν, άνοιξαν πυρ εναντίον διερχόμενου Ι.Χ., πυροβολώντας προς το πίσω μέρος του οχήματος.

Το αυτοκίνητο απομακρύνθηκε από το σημείο, ενώ οι δράστες τράπηκαν σε φυγή.

Αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν επτά κάλυκες και ένα φυσίγγι.

Λίγη ώρα αργότερα, το όχημα που έγινε στόχος της επίθεσης βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στην περιοχή του Διονύσου, φέροντας εμφανή ίχνη από πυροβολισμούς, ενώ τα άτομα που επέβαιναν σε αυτό είχαν εξαφανιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες φέρονται να συνδέονται με εγκληματική ομάδα που μέχρι πρότινος δεν ήταν γνωστή στις ελληνικές Αρχές.