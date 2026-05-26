Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 8 Μαΐου 2026 εκπαιδευτική αποστολή φοιτητών και καθηγητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, έπειτα από πρόσκληση και διοργάνωση της ΑΜΚΕ ΑΛΛΗΛΟΝ, στο πλαίσιο του Προγράμματός της «DeepMentoring-Σε Βάθος Συμβουλευτική (ΣΒΣ)».

Επικεφαλής της αποστολής ήταν η καθηγήτρια του ΔΙΠΑΕ Καλλιόπη Καλαμπούκα, ενώ την αποστολή συνόδευσε και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Στεφάνου. Στην εκπαιδευτική δράση συμμετείχαν φοιτητές του Πανεπιστημίου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Θεσμών, να γνωρίσουν σε βάθος τη λειτουργία του ιδιωτικού τομέα που συνεργάζεται με αυτούς τους Θεσμούς, καθώς και να ενημερωθούν για τις επαγγελματικές προοπτικές στον ευρύτερο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε και η διάσταση της δικτύωσης, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού μεντόρων της ΑΛΛΗΛΟΝ, προσωπικοτήτων, διπλωματών, στελεχών ευρωπαϊκών οργανισμών, καθώς και Ελλήνων και Κυπρίων ασκούμενων στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν κορυφαίους ευρωπαϊκούς θεσμούς, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι φοιτητές ενημερώθηκαν για τη λειτουργία των θεσμών, τις ευρωπαϊκές πολιτικές, το κράτος δικαίου, τα κοινωνικά δικαιώματα και τις δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η επίσκεψη στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση υποδοχής νέων Ελλήνων και Κυπρίων ασκούμενων στα ευρωπαϊκά όργανα, με συνδιοργάνωση της ΜΕΑ και της ΑΛΛΗΛΟΝ. Στην εκδήλωση συμμετείχαν διπλωμάτες, στελέχη ευρωπαϊκών οργανισμών και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, προσφέροντας στους φοιτητές ουσιαστική καθοδήγηση και πολύτιμες συμβουλές για τη μελλοντική επαγγελματική τους πορεία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν θεματικές συνεδρίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού με διακεκριμένα στελέχη από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, το ΝΑΤΟ, τον χώρο της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με Έλληνες επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στις Βρυξέλλες και να ενημερωθούν για τις δυνατότητες σταδιοδρομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη διπλωματία, τις διεθνείς σχέσεις, την κυβερνοασφάλεια, την τεχνητή νοημοσύνη και τον ιδιωτικό τομέα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη γνωριμία των φοιτητών με το ευρωπαϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον και με εταιρείες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται γύρω από τα ευρωπαϊκά όργανα. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για ζητήματα εκπροσώπησης επιχειρηματικών φορέων, δημόσιας πολιτικής, νέων τεχνολογιών και καινοτομίας, ενώ έγινε και σύγκριση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Ελλάδας και του Βελγίου.

Μεταξύ των μεντόρων και ομιλητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ήταν ο ιδρυτής και πρόεδρος της ΑΛΛΗΛΟΝ Άγγελος Παγκράτης, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΝΑΤΟ, του European Innovation Council, του European Public Law Organization, καθώς και εκπρόσωποι επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον ευρωπαϊκό χώρο.

Ξεχωριστή στιγμή της αποστολής αποτέλεσε η επίσκεψη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι φοιτητές συναντήθηκαν με ανώτατα στελέχη και δικαστικούς λειτουργούς, αποκτώντας άμεση εικόνα για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης και του θεσμικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εκπαιδευτική αποστολή του ΔΙΠΑΕ από την πλευρά της ΑΛΛΗΛΟΝ εντάσσεται στη φιλοσοφία του Προγράμματος «DeepMentoring – Σε Βάθος Συμβουλευτική (ΣΒΣ)» της ΑΛΛΗΛΟΝ, το οποίο στοχεύει στην ουσιαστική ενδυνάμωση νέων επιστημόνων στην προσπάθειά τους για επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη, μέσω καθοδήγησης από πεπειραμένους επαγγελματίες και επιτυχημένα στελέχη που μοιράζονται την εμπειρία και τις γνώσεις τους, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη δικτύωσης και διεθνών συνεργασιών.

Η εκπαιδευτική αποστολή από την πλευρά του Πανεπιστημίου εντάσσεται επίσης στην παρουσία που αναπτύσσει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στις Βρυξέλλες μέσω του υπό διαμόρφωση παραρτήματός του και αποτέλεσε μία ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία εξωστρέφειας και επαγγελματικού προσανατολισμού για τους συμμετέχοντες φοιτητές, ενισχύοντας τη σύνδεση της ελληνικής πανεπιστημιακής κοινότητας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τη διεθνή αγορά εργασίας.