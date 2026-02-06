Τον ετήσιο απολογισμό των δράσεων και της συνολικής προσφοράς της παρουσίασε στην Ξάνθη η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης (ΑΣΔΙΘ), στο πλαίσιο ειδικής ενημερωτικής εκδήλωσης.

Την παρουσίαση ανέλαβε ο Εκπρόσωπος Τύπου της ΑΣΔΙΘ, Ανχης (ΠΒ) Παναγιώτης Μιχαηλίδης.

O Αντισυνταγματάρχης ανέλυσε τον πολυδιάστατο ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων στην περιοχή, με έμφαση στην κοινωνική προσφορά, την πολιτική προστασία και τη διαρκή παρουσία δίπλα στην τοπική κοινωνία.

Στη συνέχεια, ο Διοικητής της ΑΣΔΙΘ, Αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος, αναφέρθηκε σε έργα και αναβαθμίσεις που υλοποιούνται στη Θράκη, με ιδιαίτερη μνεία στη νέα μονάδα παραγωγής drones στους Τοξότες Ξάνθης. Όπως επισημάνθηκε, το έργο έχει ήδη εισέλθει στη φάση έναρξης παραγωγής και ενισχύει τόσο τις επιχειρησιακές δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων όσο και τη στρατηγική σημασία της περιοχής.

Κατά την εκδήλωση παρουσιάστηκε επίσης ο κοινωνικός και ανθρωπιστικός ρόλος του Στρατού, με δράσεις όπως δωρεάν ιατρικές εξετάσεις, πολιτιστικές παρεμβάσεις και στήριξη ευάλωτων ομάδων, αλλά και η συμβολή του σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως πλημμύρες και πυρκαγιές.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ο προγραμματισμός δράσεων για το 2026, που περιλαμβάνει ημερίδες, ασκήσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και μεγάλες επιχειρησιακές ασκήσεις όπως οι «ORION-26», «Δυναμική Αντίδραση-26» και «RIVER ROUTE-26».

Η συνολική εικόνα που παρουσιάστηκε ανέδειξε έναν Στρατό ενεργό και εξωστρεφή, με δράσεις που συνδυάζουν την επιχειρησιακή αποστολή με την κοινωνική ευθύνη στη Θράκη.