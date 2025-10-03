Η παραθλήτρια Δήμητρα Παπαδοπούλου και ο συναθλητής της, ramp operator Γιώργος Παπαδόπουλος, συνεχίζουν την εντυπωσιακή πορεία τους στον παγκόσμιο αθλητισμό.

Στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο Boccia στη Σεούλ, κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στα ζευγάρια BC3, φτάνοντας έτσι στην 5η συνεχόμενη διεθνή διοργάνωση που επιστρέφουν με διάκριση!

Η επιτυχία αυτή ήρθε να προστεθεί στη σημαντική παρουσία τους λίγο νωρίτερα, στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κουριτίμπα στη Βραζιλία, όπου επίσης κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο, ανεβαίνοντας στο βάθρο.

Στον μικρό τελικό επικράτησαν απέναντι στην κορυφαία Evani Calado, Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης και 4η στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024.

Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν τρανή απόδειξη της συνέπειας, της προετοιμασίας και της δύναμης ψυχής που επιδεικνύουν η Δήμητρα και ο Γιώργος, οι οποίοι συνεχίζουν να κάνουν υπερήφανη την Ελλάδα.

Στο πλευρό τους βρίσκονται πάντα η ΠΕΠΙΕΘ και ο Cpt Dr. Γιώργος Βάλλης, προσφέροντας την πολύτιμη στήριξη που χρειάζεται κάθε αθλητής και παραθλητής για να διεκδικεί κορυφές.

Η πορεία συνεχίζεται με πίστη, όραμα και αποφασιστικότητα για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στον ελληνικό παραθλητισμό. Γιατί όταν η θέληση συναντά τη στήριξη, τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα.



