Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση της άγριας δολοφονίας που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, λίγο μετά τις 8:30 το βράδυ, σε κάμπινγκ στην περιοχή της Φοινικούντας στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνδρας, ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και κάτοικος της περιοχής, ηλικίας περίπου 70 ετών, βρέθηκε νεκρός στη ρεσεψιόν της επιχείρησης.

Λίγα μέτρα πιο πέρα, εντοπίστηκε νεκρός και ο επιστάτης του κάμπινγκ, φίλος του ιδιοκτήτη, ο οποίος φαίνεται πως προσπάθησε να διαφύγει.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως οι δύο άνδρες δολοφονήθηκαν με πυροβολισμό.

Αυτή τη στιγμή στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας, οι οποίοι αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από περίπου δέκα ημέρες, άγνωστοι είχαν εκφοβίσει και ξυλοκοπήσει τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του messinialive.gr, γύρω στις 8:30 άγνωστος δράστης εισέβαλε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ και πυροβόλησε τον 70χρονο, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Ο 55χρονος εργαζόμενος προσπάθησε να διαφύγει, αλλά δέχθηκε πυροβολισμό από τον ίδιο δράστη και σκοτώθηκε.

Αμέσως μετά, ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο.

Από περίοικους ειδοποιήθηκε η Αστυνομία που βρέθηκε μπροστά στο σοκαριστικό συμβάν, με τους δύο άνδρες νεκρούς και αιμόφυρτους στη ρεσεψιόν. Εικάζεται ότι το όπλο του δράστη ήταν καραμπίνα.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.