Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν το αποτελέσματα της εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, για την οποία κατηγορείται ένας 65χρονος με καταγωγή από την Ιταλία.

Όπως προκύπτει από την εργαστηριακή εξέταση, στα ρούχα του 65χρονου κατηγορούμενου δεν βρέθηκε αίμα.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΕΡΤ, από την ίδια εξέταση προέκυψε επίσης ότι δεν υπάρχει DNA στα νύχια του κατηγορουμένου, ούτε αποτυπώματα στο όπλο και το μαχαίρι.

Ο 65χρονος Ιταλός, βασικός κατηγορούμενος για το διπλό έγκλημα, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί, επιμένει πως είναι αθώος ενώ κατέθεσε μέσω των συνηγόρων υπεράσπισής του, επίσημο αίτημα για τον διορισμό τεχνικού συμβούλου.

Ο κατηγορούμενος για το διπλό φονικό έχει ορίσει ως τεχνικό σύμβουλο γνωστό γενετιστή με εξειδικευμένα τεχνολογικά μέσα, για να παρακολουθήσει εξετάσεις και αναλύσεις, ο οποίος στο παρελθόν φέρεται να έχει εξιχνιάσει πολύκροτες υποθέσεις.

Ο 65χρονος Ιταλός αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της διπλής ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, κατηγορίες που αρνείται, επιμένοντας πως ο ίδιος κοιμόταν σε άλλο δωμάτιο του σπιτιού, και δεν άκουσε τίποτα.

Η αδερφή της 54χρονης έχει κινηθεί νομικά

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά της 54χρονης γυναίκας, που δολοφονήθηκε με μαχαίρι και βρέθηκε μαζί με τον 26χρονο γιο της μέσα σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους στον Λόγγο, η αδερφή της έχει ήδη κινηθεί νομικά, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας (πολιτική αγωγή) για τη διπλή ανθρωποκτονία.

Παράλληλα, ο μάρτυρας-κλειδί και φίλος του ζευγαριού, που έφτασε πρώτος στο σημείο όπου συνέβη το διπλό φονικό μάνας – γιού, έδωσε την Τετάρτη (17/6) συμπληρωματική κατάθεση στη Δικαιοσύνη.

Υπενθυμίζεται πως ο 65χρονος πήρε τηλέφωνο τον συγκεκριμένο φίλο του πριν την αστυνομία και ήταν ο πρώτος που έφτασε στο σπίτι που διαπράχθηκε το έγκλημα.