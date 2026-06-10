Νέα στοιχεία για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο έρχονται στο φως από τη μακροσκοπική εξέταση του ιατροδικαστή. Όπως προκύπτει, ο 26χρονος Ολύμπιος δέχτηκε εξ επαφής πυροβολισμό στο κεφάλι με αεροβόλο όπλο (πιθανότατα την ώρα που κοιμόταν) και στη συνέχεια έφερε έξι μαχαιριές. Η 54χρονη μητέρα του, Μαρία, έφερε περισσότερα από 20 τραύματα από μαχαίρι. Αξιοσημείωτο είναι ότι κανένα από τα δύο θύματα δεν παρουσιάζει αμυντικά τραύματα.

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση εκτιμούν ότι κίνητρο για το έγκλημα, για το οποίο κατηγορείται ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ήταν η πρόθεση του 26χρονου να πάρει τη μητέρα του στη Γερμανία. Σκοπός του ήταν να της προσφέρει φροντίδα λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε, μια προοπτική στην οποία ο 65χρονος αντιδρούσε έντονα.

Αν και ο κατηγορούμενος δεν έχει ομολογήσει μέχρι στιγμής, η ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε ανακοίνωση με τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψή του, στα οποία περιλαμβάνονται πλυμένα ρούχα με κηλίδες αίματος και βιντεοληπτικό υλικό από γειτονικό σπίτι.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει:

«Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, εξιχνιάστηκε άμεσα διπλή ανθρωποκτονία, που διαπράχθηκε στον Λόγγο Αιγιαλείας και συνελήφθη σήμερα 10-06-2026, στο Αίγιο, αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση κατά συρροή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στις 09-06-2026, το μεσημέρι, η Ελληνική Αστυνομία ενημερώθηκε για τον εντοπισμό δύο σορών εντός οικίας, στον Λόγγο Αιγιαλείας και διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 54χρονη ημεδαπή γυναίκα και για τον 26χρονο υιό της.

Από την αυτοψία που διενεργήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών Δυτικής Ελλάδας και του Ιατροδικαστή Πατρών, διαπιστώθηκε ότι τα θύματα έφεραν πολλαπλά τραύματα από νύσσον και τέμνον όργανο (μαχαίρι) έπειτα από πάλη, ενώ ο 26χρονος έφερε επιπλέον τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ στον κρόταφο.

Από την αστυνομική έρευνα, τη συνεκτίμηση των ευρημάτων στη σκηνή του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων προσφάτως πλυμένων ρούχων με κηλίδες αίματος και την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από γειτονική οικία, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι και με όπλο (εξ επαφής ) στον 26χρονο και με μαχαίρι στην 54χρονη.

Εντός της οικίας όπου εντοπίστηκαν οι δύο σοροί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

Ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας με λάμα μήκους -20- εκατοστών και

Ένα κυνηγετικό όπλο, τύπου φλόμπερ, άγνωστης μάρκας, το οποίο έφερε εντός της θαλάμης του ένα πυροδοτημένο φυσίγγιο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη Έδρα Αιγίου».