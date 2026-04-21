Βαρύ πένθος στη Μεσαρά, μετά από δύο θανατηφόρα δυστυχήματα με τρακτέρ, που σημειώθηκαν στις περιοχές Σοκαρά και Καπαριανά, συγκλονίζοντας την τοπική κοινωνία.

Στην πρώτη περίπτωση, ένας ηλικιωμένος άνδρας από τον οικισμό Σοκαρά, έχασε τη ζωή του, όταν σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο άνδρας είχε μεταβεί στον στάβλο του για να φροντίσει τα ζώα του. Κατά την αποχώρησή του, το τρακτέρ που χρησιμοποιούσε έσβησε. Το όχημα, ενώ βρισκόταν σε κατηφορικό σημείο, τέθηκε σε ανεξέλεγκτη κίνηση, κατέληξε σε ρυάκι και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Το δεύτερο τραγικό περιστατικό, σημειώθηκε στα Καπαριανά. Ένας άνδρας που εκτελούσε αγροτικές εργασίες σε αμπελώνα, τραυματίστηκε θανάσιμα όταν ένας στύλος κατέρρευσε και τον χτύπησε. Αφού έχασε τις αισθήσεις του, το τρακτέρ που χειριζόταν, συνέχισε ανεξέλεγκτα την πορεία του, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Τα δύο τραγικά περιστατικά έχουν προκαλέσει έντονη θλίψη και αναστάτωση στην περιοχή, ενώ οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν.