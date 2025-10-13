Μια εβδομάδα μετά την σοκαριστική διπλή δολοφονία στην Φοινικούντα Μεσσηνίας, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τις έρευνες για τον εντοπισμό του φερόμενου ως δράστη, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος, αλλά εκτιμάται ότι είναι πλέον πολύ κοντά στο να ταυτοποιηθεί, λόγω σωρείας λαθών που «πρόδωσαν» την ταυτότητά του.

Το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε στις αρχές Οκτωβρίου, όταν ένας άνδρας εισέβαλε στον χώρο του κάμπινγκ που διατηρούσε ο 68χρονος στην περιοχή, και πυροβόλησε εν ψυχρώ τόσο τον ιδιοκτήτη όσο και τον 50χρονο επιστάτη που εργαζόταν εκεί. Το φονικό έγινε μέρα μεσημέρι, με τουλάχιστον έναν αυτόπτη μάρτυρα παρόντα στο σημείο: τον ανιψιό του ιδιοκτήτη, ο οποίος φαίνεται πως αποτελεί και πρόσωπο-κλειδί στην εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς οι μαρτυρίες του ταιριάζουν με μεταγενέστερα στοιχεία.

Η διαφυγή με το λευκό σκούτερ και η διαδρομή διαφυγής

Μετά την δολοφονία, ο δράστης επιβιβάστηκε σε ένα λευκό σκούτερ και διέφυγε από τον τόπο του εγκλήματος. Οι αστυνομικές Αρχές, αξιοποιώντας το υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής, έχουν καταφέρει να χαρτογραφήσουν την διαδρομή διαφυγής του, η οποία περνά μέσα από την παλαιά Εθνική Οδό και επαρχιακούς δρόμους, μέχρι να καταλήξει όπως όλα δείχνουν, στην Δυτική Αττική.

Καθοριστικό ρόλο στην πορεία της έρευνας παίζει η καταγραφή του οχήματος σε δύο πρατήρια καυσίμων, στην Κυπαρισσία και την Κόρινθο, όπου ο αναβάτης σταμάτησε για ανεφοδιασμό. Το υλικό από τις κάμερες αυτών των σημείων δεν αποκάλυψε το πρόσωπό του, όμως οι Αρχές επικεντρώνονται πλέον στα σωματικά του χαρακτηριστικά – ύψος, σωματοδομή, τρόπος βάδισης και κινήσεις, τα οποία ταιριάζουν απόλυτα με την περιγραφή που έδωσε ο ανιψιός του θύματος.

Η πλαστή πινακίδα και η «δεύτερη μοτοσικλέτα»

Ένα ακόμη κρίσιμο λάθος του δράστη, που ενισχύει την εικόνα ενός ατόμου χωρίς εμπειρία σε οργανωμένο έγκλημα, είναι το γεγονός ότι η πινακίδα του λευκού σκούτερ ήταν πλαστή. Ο αριθμός κυκλοφορίας αντιστοιχούσε σε άλλη μοτοσικλέτα, γεγονός που αν και δηλώνει προσπάθεια κάλυψης, έδωσε αφορμή στις Αρχές, να εστιάσουν στην προέλευση του αριθμού και στις πιθανές διασυνδέσεις.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον στοιχείο, αποτελεί το γεγονός ότι το ίδιο πρόσωπο φέρεται να είχε εμπλακεί σε προηγούμενο περιστατικό, λίγες εβδομάδες πριν από τη διπλή δολοφονία. Συγκεκριμένα, στις 7 Σεπτεμβρίου, ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε δεχτεί πυροβολισμό με αεροβόλο όπλο, στο σπίτι του στην Φοινικούντα.

Και σε εκείνο το συμβάν, ο δράστης είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, οδηγώντας διαφορετική μοτοσικλέτα από αυτήν που χρησιμοποιήθηκε στην εκτέλεση του Οκτωβρίου.

Το στοιχείο αυτό ενισχύει την άποψη των ερευνητών, ότι ο δράστης είχε μεθοδεύσει τις ενέργειές του, πιθανόν αλλάζοντας όχημα για να δυσκολέψει τον εντοπισμό του.

Το προφίλ του υπόπτου και η πιθανότητα «συμβολαίου θανάτου»

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ασφάλεια, οι αναλυτές της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η διπλή εκτέλεση να σχετίζεται με «συμβόλαιο θανάτου».

Το σενάριο αυτό ενισχύεται από την ψυχρότητα με την οποία διαπράχθηκε το έγκλημα, αλλά «υπονομεύεται» από την έλλειψη επαγγελματισμού του δράστη, ο οποίος διέπραξε σοβαρά σφάλματα, που δεν εντοπίζονται σε πληρωμένους έμπειρους εκτελεστές.

Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. σημειώνουν χαρακτηριστικά ότι τα λάθη, καταγραφές από κάμερες, έλλειψη αλλοίωσης χαρακτηριστικών, επιλογή οχημάτων, χρήση πλαστής πινακίδας που δεν καλύφθηκε επαρκώς, δείχνουν αυτοσχεδιασμό ή περιορισμένη εμπειρία, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι ο δράστης πιθανότατα δεν είναι μέλος οργανωμένου κυκλώματος..

Ο φερόμενος ως δράστης παραμένει άφαντος για επτά συνεχόμενες ημέρες, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. εστιάζει πλέον στον εντοπισμό του σκούτερ που χρησιμοποιήθηκε στην διαφυγή. Πιστεύεται ότι το όχημα έχει κρυφτεί σε συγκεκριμένο σημείο της Δυτικής Αττικής, περιοχή στην οποία ενδεχομένως να διαμένει ή να έχει επαφές ο ύποπτος.

Αναμένονται επίσης τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, καθώς οι αρχές έχουν συλλέξει υλικό από τις κάμερες, αποτυπώματα και δείγματα DNA από το σημείο της δολοφονίας, τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του δράστη μέσω των αρχείων της ΕΛ.ΑΣ. ή του συστήματος DNA της Interpol, αν υπάρχει σχετικό ιστορικό.

Το κίνητρο παραμένει άγνωστο

Παρά την πρόοδο των ερευνών, το κίνητρο πίσω από την εν ψυχρώ εκτέλεση των δύο ανθρώπων, παραμένει αδιευκρίνιστο.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα: από προσωπικές διαφορές ή οικονομική διένεξη, μέχρι πιθανή εκδίκηση ή εντολή τρίτου προσώπου. Ο 68χρονος ιδιοκτήτης ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην περιοχή, με έντονη παρουσία στην τοπική κοινωνία, ενώ ο επιστάτης ήταν χαμηλών τόνων εργαζόμενος.

Το διπλό φονικό στην Φοινικούντα έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη και βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των Αρχών, καθώς πρόκειται για ένα σπάνιο περιστατικό εν ψυχρώ εκτέλεσης σε επαρχιακή πόλη.