Νέα συγκλονιστικά στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, που στοίχισε την ζωή σε έναν 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 50χρονο επιστάτη του. Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο συνεργού, ενώ δεν αποκλείεται και η ύπαρξη τρίτου προσώπου, που ενδεχομένως να έπαιξε τον ρόλο του ηθικού αυτουργού.

Η αστυνομία αποκάλυψε ότι ο δράστης έφτασε στο σημείο της επίθεσης από διαφορετική διαδρομή από αυτήν που χρησιμοποίησε για την διαφυγή του, γεγονός που μαρτυρά προσχεδιασμένη ενέργεια και προσπάθεια αποπροσανατολισμού των διωκτικών Αρχών.

Επιπλέον, το σκούτερ που χρησιμοποίησε έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε άλλο όχημα, καθιστώντας δυσκολότερη την ταυτοποίησή του.

Παρά τις δυσκολίες, οι Αρχές έχουν σχηματίσει πλήρη εικόνα της διαδρομής του, τόσο πριν όσο και μετά την εκτέλεση, ενώ ο δράστης φέρεται να έχει διαφύγει στην Αθήνα.

Την ίδια στιγμή, οι έρευνες στρέφονται σε άτομο που ενδέχεται να παρέμεινε στη Φοινικούντα και να βοήθησε τον εκτελεστή στην προετοιμασία ή και την εκτέλεση του εγκλήματος.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της Κωνσταντίνας Δημογλίδου, εκπροσώπου Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., οι έρευνες βρίσκονται σε κρίσιμη φάση:

«Ο δράστης εμφανίζεται σίγουρος για τις κινήσεις του, με ακάλυπτα χαρακτηριστικά, γεγονός που δείχνει είτε σχεδιασμό με ακρίβεια είτε σιγουριά ότι θα πετύχει τον στόχο του και θα διαφύγει».

Η υπόθεση εξελίσσεται σε ένα περίπλοκο εγκληματικό παζλ, με την αστυνομία να ψάχνει απαντήσεις σε κάθε κομμάτι της διαδρομής του δολοφόνου, αλλά και σε κάθε πιθανή σύνδεση με άλλα πρόσωπα.