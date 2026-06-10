Σε επίσημη σύλληψη μετατράπηκε η προσαγωγή του 65χρονου Ιταλού, συντρόφου της 54χρονης γυναίκας, η οποία βρέθηκε άγρια δολοφονημένη μαζί με τον 26χρονο γιο της χθες στο σπίτι τους, στον Λόγγο στο Αίγιο. Οι αρχές προχώρησαν στην έκδοση εντάλματος, με τον αλλοδαπό να διώκεται πλέον επίσημα για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος δεν έχει ομολογήσει εμπλοκή στο έγκλημα κατά την προανάκριση.

Το βάρος των στοιχείων που έχουν συγκεντρώσει σε βάρος του οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών και οι αντιφάσεις που υπήρξαν στους ισχυρισμούς του, τους οδήγησαν -όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου- να συμπεριλάβουν στο διαβιβαστικό, με το οποίο πάει στον Εισαγγελέα και αυτό το αδίκημα, καθώς υπάρχουν αρκετά στοιχεία που τον ενοχοποιούν.

Ο ίδιος πάντως, κατά τη διάρκεια της πολύωρης εξέτασής του, δεν έχει ομολογήσει την πράξη του, εμμένοντας στον αρχικό του ισχυρισμό ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το έγκλημα και ότι αντιλήφθηκε τις σορούς των δύο θυμάτων πολλές ώρες αργότερα, όταν προσπάθησε να μπει στο δωμάτιο.

Τα στοιχεία που «κλείδωσαν» τη σύλληψη

Η άρνηση του κατηγορουμένου δεν στάθηκε εμπόδιο για τις διωκτικές αρχές, καθώς τα ευρήματα της σήμανσης και της ιατροδικαστικής εξέτασης θεωρούνται συντριπτικά:

Ίχνη πάλης: Ο 65χρονος φέρει εμφανείς πρόσφατες αμυχές στα χέρια του, οι οποίες εκτιμάται ότι προκλήθηκαν από την απεγνωσμένη προσπάθεια του 26χρονου και της μητέρας του να αμυνθούν. Κάποιες μάλιστα, μοιάζουν συμβατές με τα αμυντικά τραύματα που φέρει η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή.

Κηλίδες αίματος: Στα ρούχα του (συγκεκριμένα σε μία μπλούζα) εντοπίστηκαν ίχνη αίματος, τα οποία έχουν σταλεί για εργαστηριακή ανάλυση DNA.

Αντίφαση για τον χρόνο θανάτου: Το άλλοθι του υπόπτου, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι κοιμόταν και δεν άκουσε τίποτα, καταρρίφθηκε από τον ιατροδικαστή, καθώς ο χρόνος θανάτου των θυμάτων συμπίπτει με τις ώρες που ο ίδιος βρισκόταν αποδεδειγμένα μέσα στην οικία. Είναι δε, ξεκάθαρο από τα τραύματα αλλά και την εικόνα των αντικειμένων στο χώρο, ότι η πάλη θα ήταν αδύνατον να μην γίνει αντιληπτή από κάποιον που βρισκόταν κοντά.

Δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης: Το σπίτι δεν φέρει κανένα ίχνος παραβίασης, που να δικαιολογεί ύπαρξη ή εισβολή άλλου προσώπου, πέρα από τα τρία άτομα που βρίσκονταν μέσα σε αυτό.

Το χρονικό της σφαγής

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο 65χρονος, ευρισκόμενος υπό την επήρεια αλκοόλ, επιτέθηκε αρχικά στον 26χρονο φοιτητή (γιο της συντρόφου του από προηγούμενο γάμο) μέσα στο δωμάτιό του, πυροβολώντας τον στο κεφάλι με αεροβόλο όπλο και στη συνέχεια τον κατακρεούργησε με μαχαίρι.

Όταν η 54χρονη μητέρα έσπευσε να δει τι συμβαίνει, δέχθηκε και η ίδια τη φονική επίθεση με το μαχαίρι στον διάδρομο του σπιτιού.

Ο συλληφθείς οδηγείται ενώπιον των δικαστικών αρχών προκειμένου να του απαγγελθούν και επίσημα οι κατηγορίες, ενώ αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί στον Ανακριτή.

Το χρονικό της άγριας νύχτας

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, με τις αρχές να εκτιμούν ότι ο 65χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν από μια έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον κατηγορούμενο και τον 26χρονο γιο της συζύγου του (από προηγούμενο γάμο της). Ο νεαρός είχε επιστρέψει μόλις δύο ημέρες νωρίτερα από τη Γερμανία, όπου πραγματοποιούσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη μουσική, ενώ παράλληλα εργαζόταν ως DJ.

Η λογομαχία γρήγορα μετατράπηκε σε βίαιη συμπλοκή. Η εικόνα στο εσωτερικό του σπιτιού μαρτυρά τη σφοδρότητα της πάλης, καθώς έπιπλα, ένας φορητός υπολογιστής, οικιακές συσκευές και άλλα αντικείμενα βρέθηκαν διασκορπισμένα στο πάτωμα.

Σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζει η Αστυνομία, ο 65χρονος επιτέθηκε αρχικά στον 26χρονο μέσα στο δωμάτιό του. Όπως διαπιστώθηκε από τον ιατροδικαστή, ο δράστης πυροβόλησε τον νεαρό στο κεφάλι με αεροβόλο όπλο. Αν και το τραύμα αυτό δεν ήταν θανατηφόρο, προκάλεσε σοκ και πόνο στον 26χρονο, επιτρέποντας στον δράστη να τον αιφνιδιάσει και να τον κατακρεουργήσει με μαχαίρι.

Οι φωνές και η αναστάτωση φαίνεται πως ξύπνησαν την 54χρονη μητέρα. Στην προσπάθειά της να δει τι συμβαίνει και να προστατεύσει το παιδί της, ήρθε αντιμέτωπη με τον σύντροφό της. Παρά την αντίσταση της και την μάχη μαζί του (το μαρτυρούν τα αμυντικά της τραύματα), ο δράστης την καταδίωξε και τη σκότωσε με το μαχαίρι. Η σορός του νεαρού εντοπίστηκε μέσα στο δωμάτιό του, ενώ η μητέρα βρέθηκε στον διάδρομο, ακριβώς έξω από αυτό.