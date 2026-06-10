Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία του Λόγγου στο Αίγιο από την άγρια δολοφονία μιας 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιου της. Τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, που ανέλαβαν τις έρευνες, επιχειρούν να συνθέσουν το παζλ της τραγωδίας, με τον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της γυναίκας να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών και να ανακρίνεται.

Παρά το γεγονός ότι ο 65χρονος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο άγριο έγκλημα, οι αρχές έχουν στα χέρια τους ισχυρά ευρήματα που τον καθιστούν βασικό ύποπτο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε μια μπλούζα του που φέρει ίχνη αίματος, ενώ ο ίδιος φέρει εμφανείς αμυχές στα χέρια του, οι οποίες εκτιμάται ότι προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια πάλης με τα θύματα.

Παράλληλα, στο σπίτι φέρεται να υπήρχε έντονη οσμή οινοπνεύματος, γεγονός που δείχνει ότι πιθανόν επιχειρήθηκε απολύμανση του χώρου με στόχο να εξαφανιστούν ίχνη. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως ο 65χρονος επιχείρησε να πλύνει ματωμένα ρούχα και εσώρουχα στο πλυντήριο, πριν την αποκάλυψη του εγκλήματος.

Το χρονικό της άγριας νύχτας

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, με τις αρχές να εκτιμούν ότι ο 65χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν από μια έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον κατηγορούμενο και τον 26χρονο γιο της συζύγου του (από προηγούμενο γάμο της). Ο νεαρός είχε επιστρέψει μόλις δύο ημέρες νωρίτερα από τη Γερμανία, όπου πραγματοποιούσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη μουσική, ενώ παράλληλα εργαζόταν ως DJ.

Η λογομαχία γρήγορα μετατράπηκε σε βίαιη συμπλοκή. Η εικόνα στο εσωτερικό του σπιτιού μαρτυρά τη σφοδρότητα της πάλης, καθώς έπιπλα, ένας φορητός υπολογιστής, οικιακές συσκευές και άλλα αντικείμενα βρέθηκαν διασκορπισμένα στο πάτωμα.

Σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζει η Αστυνομία, ο 65χρονος επιτέθηκε αρχικά στον 26χρονο μέσα στο δωμάτιό του. Όπως διαπιστώθηκε από τον ιατροδικαστή, ο δράστης πυροβόλησε τον νεαρό στο κεφάλι με αεροβόλο όπλο. Αν και το τραύμα αυτό δεν ήταν θανατηφόρο, προκάλεσε σοκ και πόνο στον 26χρονο, επιτρέποντας στον δράστη να τον αιφνιδιάσει και να τον κατακρεουργήσει με μαχαίρι.

Οι φωνές και η αναστάτωση φαίνεται πως ξύπνησαν την 54χρονη μητέρα. Στην προσπάθειά της να δει τι συμβαίνει και να προστατεύσει το παιδί της, ήρθε αντιμέτωπη με τον σύντροφό της. Παρά την αντίσταση της και την μάχη μαζί του (το μαρτυρούν τα αμυντικά της τραύματα), ο δράστης την καταδίωξε και τη σκότωσε με το μαχαίρι. Η σορός του νεαρού εντοπίστηκε μέσα στο δωμάτιό του, ενώ η μητέρα βρέθηκε στον διάδρομο, ακριβώς έξω από αυτό.

Οι αντιφάσεις που «καίνε» τον Ιταλό

Ο 65χρονος Ιταλός κρατείται και εξετάζεται από τις αρχές, με τους ισχυρισμούς του ωστόσο να πέφτουν σε σοβαρές αντιφάσεις.

Ο ίδιος υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι κοιμόταν και πως ξύπνησε στις 07:30 το πρωί. Ισχυρίστηκε, μάλιστα, ότι γύρω στις 10:00 πήγε να ξυπνήσει τη σύζυγό του, καθώς είχαν προγραμματισμένο ραντεβού με γιατρό στις 11:00. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, δεν μπόρεσε να ανοίξει την πόρτα του δωματίου επειδή οι σοροί των δύο θυμάτων ήταν πεσμένες ακριβώς από πίσω, εμποδίζοντας την είσοδο. Τελικά, ειδοποίησε έναν γείτονα στις 12:00 το μεσημέρι.

Ωστόσο, το σενάριο αυτό καταρρίπτεται από τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Ο θάνατος μάνας και γιου προσδιορίζεται χρονικά πολλές ώρες πριν από την επίσημη ενημέρωση των αρχών, ενώ τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι και η κατάσταση του χώρου «δείχνουν» ένα σκηνικό εγκλήματος που διαδραματίστηκε μέσα στη νύχτα, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα τους ισχυρισμούς του 65χρονου, ο οποίος προσώρας κρατείται για παράνομη οπλοκατοχή. Οι έρευνες της Ασφάλειας συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της διπλής δολοφονίας.