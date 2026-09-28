Νέα εξέλιξη σημειώνεται στην υπόθεση της διπλής τραγωδίας στον Λόγγο Αιγίου, καθώς η υπεράσπιση του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος παραμένει προσωρινά κρατούμενος, προχώρησε στην κατάθεση αιτήματος για την άρση της προσωρινής του κράτησης.

Ο 65χρονος κατηγορείται για τους θανάτους της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της, οι οποίοι είχαν εντοπιστεί νεκροί στην κατοικία τους στον Λόγγο τον περασμένο Ιούνιο. Ο ίδιος από την πρώτη στιγμή αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή και επιμένει στη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν.

Στο αίτημα της υπεράσπισης αναμένεται να έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα τα νεότερα εργαστηριακά ευρήματα, καθώς και οι εκθέσεις των τεχνικών συμβούλων που έχουν εξετάσει τα στοιχεία της δικογραφίας.

Η αρχική απόφαση για την προσωρινή κράτηση του 65χρονου είχε ληφθεί τον Ιούνιο, μετά την απολογία του.

Πλέον, το αίτημα της υπεράσπισης θα αξιολογηθεί από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, μαζί με το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας και τις νέες τεχνικές εκθέσεις.

Πηγή: tempo24