Ο στενός φίλος του 65χρονου Ιταλού, που προφυλακίστηκε για τη στυγερή δολοφονία της 54χρονης συζύγου του και του 26χρονου γιου της, στο Λόγγο Αιγίου είναι σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο πρόσωπο που περνά το κατώφλι των ανακριτικών αρχών, στο πλαίσιο του νέου κύκλου καταθέσεων για το διπλό έγκλημα. Η κλήση του αναμένεται τις επόμενες ώρες, ενδεχομένως και σήμερα, Δευτέρα 15/06/2026.

Πρόκειται για τον γείτονα με τον οποίο επικοινώνησε τηλεφωνικά ο κατηγορούμενος αμέσως μετά τον εντοπισμό των σορών το πρωί της Τρίτης 09/06/2026, ζητώντας του να σπεύσει στο σημείο. Εινα ο άνθρωπος που αντίκρισε πρώτος τη σκηνή του εγκλήματος και ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Στην αρχική του κατάθεση, ο βασικός μάρτυρας φέρεται να έχει περιγράψει εκτενώς και λεπτό προς λεπτό όλα όσα συνέβησαν από τη στιγμή που δέχθηκε το τηλεφώνημα μέχρι τη στιγμή που βρέθηκε μπροστά στο μακάβριο θέαμα. Ωστόσο, η κατάθεσή του έχει μπει στο μικροσκόπιο των αστυνομικών και δικαστικών αρχών.

Όπως αποκαλύπτουν πηγές του PatraPress.gr, αρκετά από τα λεγόμενά του χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων, καθώς υπάρχουν σημεία που θεωρούνται κρίσιμα για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών της διπλού φονικού.

Το «θρίλερ» με την επισκευή του όπλου και η ερώτηση: «Σκοτώνει;»

Ο συγκεκριμένος μάρτυρας αποτελεί πρόσωπο-κλειδί, καθώς είναι το ίδιο άτομο που φέρεται να υποστηρίζει πως πριν από το έγκλημα μετέφερε κατόπιν επιθυμίας του 65χρονου στο Αίγιο για επισκευή το αεροβόλο όπλο -τύπου φλόμπερ- που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του 26χρονου.

Το στοιχείο που εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή είναι η μαρτυρία πως αμέσως μετά την επισκευή, ο 65χρονος Ιταλός τον ρώτησε εάν το συγκεκριμένο όπλο «σκοτώνει», με τον ίδιο να φέρεται να του απαντά καταφατικά. Στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί η μαρτυρία τότε όπως επισημαίνεται από αξιωματικούς της ΕΛΑΣ, αποτελεί στοιχείο πως πρόκειται για προμελετημένο έγκλημα. Υπενθυμίζεται πως ο κατηγορούμενος δεν έχει ομολογήσει.

Εντός της ημέρας αναμένονται και τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛΑΣ για το εσώρουχο του 65χρονου, το οποίο, αν και είχε πλυθεί, φέρει λεκέ που παραπέμπει σε κηλίδα αίματος, αλλά και για το ξένο γενετικό υλικό (DNA) που εντοπίστηκε στα νύχιας της συζύγου του.