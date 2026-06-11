Ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη την Τετάρτη 10 Ιουνίου για τη διπλή δολοφονία της συντρόφου του, Μαρίας και του γιου της, Ολύμπιου συνεχίζει να μην ομολογεί το έγκλημα του.

Τα πρώτα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια περιπλέκουν την έρευνα των αστυνομικών Αρχών.

Αρχικά, οι τοξικολογικές εξετάσεις του 65χρονου δεν επιβεβαίωσαν ότι ο Ιταλός είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν από το έγκλημα.

Σημειώνεται ακόμη, ότι το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στο διπλό φονικό δεν βρέθηκαν δαχτυλικά αποτυπώματα του συντρόφου της Μαρίας, γεγονός που δυσκολεύει την πορεία των ερευνών για την ταυτοποίηση του δράστη.

Αντιθέτως, εντοπίστηκε το δαχτυλικό αποτύπωμα με ίχνος αίματος της 54χρονης πάνω σε φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή που βρέθηκε στο σπίτι. Το συγκεκριμένο εύρημα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μπορεί να οδηγήσεις στις κινήσεις που προηγήθηκαν ή ακολούθησαν της δολοφονίας.

Ιδιαιτέρως σημαντικό είναι και το γεγονός ότι στο σπίτι που εντοπίστηκαν νεκροί μητέρα και γιος δεν έχουν προκύψει ενδείξεις παραβίασης ή διάρρηξης της κατοικίας. Το γεγονός αυτό, δείχνει πως ο δράστης ήταν γνώριμο πρόσωπο στα δύο θύματα.

Ακόμη, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία των Αρχών, την ώρα που διαπράχθηκε η διπλή δολοφονία, δεν καταγράφηκε είσοδος ή έξοδος κάποιου προσώπου από το σπίτι.

Ο Ιταλός συλληφθείς διώκεται πλέον επίσημα για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος δεν έχει ομολογήσει και επιμένει στη αρχική θέση του, ότι δηλαδή δεν είχε καμία εμπλοκή στην δολοφονία της Μαρίας και του Ολύμπιου.

Πώς «στήθηκε» το διπλό φονικό

Νωρίς το πρωί της Τρίτης, ο 65χρονος μπήκε στο δωμάτιο του 26χρονου και τον πυροβόλησε εξ επαφής με αεροβόλο όπλο ενώ κοιμόταν. Εξαιτίας της χαμηλής ισχύος του αεροβόλου, ο Ολύμπιος δεν κατέληξε, και στη συνέχεια ο 65χρονος τον κάρφωσε με μαχαίρι.

Σύμφωνα με την μακροσκοπική εξέταση του ιατροδικαστή, ο 26χρονος που είχε έρθει να επισκεφτεί την μητέρα του, καθώς ο ίδιος διέμενε στο Βερολίνο για σπουδές, έφερε 6 χτυπήματα από μαχαίρι.

Εφόσον, ο Ιταλός δεν ομολογεί την πράξη του, δεν έχει γίνει και γνωστό αν εξ΄αρχής στις προθέσεις του ήταν να δολοφονήσει και τη σύντροφό του.

Η Μαρία ακούγοντας τα ουρλιαχτά του γιου της από την διπλανή κρεβατοκάμαρα, σηκώθηκε και έσπευσε να δει τι συμβαίνει. Τότε ο δράστης, σε κατάσταση αμόκ, την μαχαίρωσε 20 φορές, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει τη ζωή της.

Στη συνέχεια, έκρυψε το αεροβόλο όπλο και το μαχαίρι σε μια γλάστρα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, εξιχνιάστηκε άμεσα διπλή ανθρωποκτονία, που διαπράχθηκε στον Λόγγο Αιγιαλείας και συνελήφθη σήμερα 10-06-2026, στο Αίγιο, αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση κατά συρροή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στις 09-06-2026, το μεσημέρι, η Ελληνική Αστυνομία ενημερώθηκε για τον εντοπισμό δύο σορών εντός οικίας, στον Λόγγο Αιγιαλείας και διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 54χρονη ημεδαπή γυναίκα και για τον 26χρονο υιό της.

Από την αυτοψία που διενεργήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών Δυτικής Ελλάδας και του Ιατροδικαστή Πατρών, διαπιστώθηκε ότι τα θύματα έφεραν πολλαπλά τραύματα από νύσσον και τέμνον όργανο (μαχαίρι) έπειτα από πάλη, ενώ ο 26χρονος έφερε επιπλέον τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ στον κρόταφο.

Από την αστυνομική έρευνα, τη συνεκτίμηση των ευρημάτων στη σκηνή του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων προσφάτως πλυμένων ρούχων με κηλίδες αίματος και την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από γειτονική οικία, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι και με όπλο ( εξ επαφής ) στον 26χρονο και με μαχαίρι στην 54χρονη.

Εντός της οικίας όπου εντοπίστηκαν οι δύο σοροί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

Ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας με λάμα μήκους -20- εκατοστών και

Ένα κυνηγετικό όπλο, τύπου φλόμπερ, άγνωστης μάρκας, το οποίο έφερε εντός της θαλάμης του ένα πυροδοτημένο φυσίγγιο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη Έδρα Αιγίου».

Με πληροφορίες από pelop.gr