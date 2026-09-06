Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λόγω δύο ξεχωριστών εστιών πυρκαγιάς που μαίνονται στον Νομό Ηλείας, προκαλώντας τη μαζική κινητοποίηση επίγειων και εναέριων μέσων, προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωσή τους.

Το πιο εκτεταμένο μέτωπο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην περιοχή της Σκιλλουντίας, όπου οι φλόγες καταστρέφουν αγροτοδασική έκταση. Στο σημείο έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης, στην οποία συμμετέχουν 45 πυροσβέστες επανδρώνοντας 16 οχήματα, καθώς και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ. Η μάχη υποστηρίζεται ενεργά από αέρος με 10 πυροσβεστικά αεροσκάφη που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ πολύτιμη είναι και η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία έχει διαθέσει υδροφόρα οχήματα για τον ανεφοδιασμό των Δυνάμεων.

Την ίδια στιγμή, ένα δεύτερο πύρινο μέτωπο δοκιμάζει την περιοχή της Πηνείας, καίγοντας χαμηλή βλάστηση. Για τον έλεγχο αυτής της εστίας επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Τις προσπάθειες των επίγειων Δυνάμεων ενισχύουν έξι πυροσβεστικά αεροσκάφη, με στόχο τον γρήγορο περιορισμό της φωτιάς, πριν προλάβει να λάβει επικίνδυνες διαστάσεις.