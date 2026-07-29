Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Διπλός συναγερμός έχει σημάνει το μεσημέρι της Τετάρτης (29/07) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς δύο διαφορετικές πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, την ώρα που ολόκληρη η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Μάχη με τις φλόγες στο Μορόνι Ηρακλείου

Η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 13:45 σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μορόνι Ηρακλείου.

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Ηρακλείου.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μορόνι Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕ) Ηρακλείου.

Ήχησε το 112 στο Ρέθυμνο – Φωτιά στην Κρύα Βρύση

Λίγη ώρα αργότερα, στις 14:30, ξέσπασε δεύτερο πύρινο μέτωπο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Στις 14:35 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, προκειμένου να ενημερωθούν όλοι όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή και να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κρύα_Βρύση της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Στο σημείο επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 ελικόπτερα. Πολύτιμη είναι και η συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Νέα Κρύα Βρύση, Ρεθύμνου, #Κρήτη.

Κινητοποιήθηκαν 54 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης #ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 4 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

Όπως και στο Ηράκλειο, έτσι και στο Ρέθυμνο έχει ενεργοποιηθεί το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο Εγκλημάτων Εμπρησμού για την εξακρίβωση των αιτίων της πυρκαγιάς.