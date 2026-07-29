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Διπλός συναγερμός έχει σημάνει το μεσημέρι της Τετάρτης (29/07) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς δύο διαφορετικές πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, την ώρα που ολόκληρη η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Μάχη με τις φλόγες στο Μορόνι Ηρακλείου

Η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 13:45 σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μορόνι Ηρακλείου.

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Ηρακλείου.

Για τη διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕ) Ηρακλείου.

Ήχησε το 112 στο Ρέθυμνο – Φωτιά στην Κρύα Βρύση

Λίγη ώρα αργότερα, στις 14:30, ξέσπασε δεύτερο πύρινο μέτωπο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Στις 14:35 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, προκειμένου να ενημερωθούν όλοι όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή και να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Στο σημείο επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 ελικόπτερα. Πολύτιμη είναι και η συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Όπως και στο Ηράκλειο, έτσι και στο Ρέθυμνο έχει ενεργοποιηθεί το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο Εγκλημάτων Εμπρησμού για την εξακρίβωση των αιτίων της πυρκαγιάς.

 

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