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Σημαντικές τομές που ενισχύουν τη διαφάνεια, καταργούν τη γραφειοκρατία και εκσυγχρονίζουν πλήρως τις διαδικασίες εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών φέρνει η νέα προγραμματική σύμβαση για το έργο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

Η σύμβαση, που υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα, τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο και τον Επικεφαλής του Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – Υπολογιστή του ΙΤΕ Κωνσταντίνο Στεφανίδη, εισάγει τυχαία κλήρωση εξεταστών, χρήση καμερών στις πρακτικές εξετάσεις, εφαρμογή εκμάθησης του ΚΟΚ για κινητά, καθώς και ψηφιακή διαχείριση των κρατικών πινακίδων οχημάτων.

Τα τρία βασικά πακέτα εργασιών της νέας σύμβασης

Η νέα προγραμματική σύμβαση στοχεύει στη διευκόλυνση της καθημερινότητας χιλιάδων πολιτών, στη μείωση των διοικητικών βαρών και στην εξάλειψη των γραφειοκρατικών καθυστερήσεων.

Το έργο διαρθρώνεται σε τρία κεντρικά πακέτα παρεμβάσεων:

Α) Ενίσχυση και διαλειτουργικότητα ψηφιακών υπηρεσιών

Αναβάθμιση μηχανισμών διαχείρισης χρηστών και ρόλων.

Επέκταση διαλειτουργικοτήτων με υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα και κρατικά μητρώα.

Ψηφιοποίηση της διαδικασίας αντικατάστασης πινακίδων κυκλοφορίας σε περιπτώσεις κλοπής, απώλειας ή καταστροφής.

Β) Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα εκπαίδευσης και εξέτασης

Ψηφιακή παρακολούθηση της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης με καταγραφή παρουσιών σε πραγματικό χρόνο.

Νέο σύστημα πρακτικής εξέτασης με τυχαία κλήρωση εξεταστών, ειδική εφαρμογή αξιολόγησης, ψηφιακή καταγραφή και μηχανισμό ηλεκτρονικών ενστάσεων.

Εφαρμογή για κινητά και τάμπλετ για την εκμάθηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) με διαδραστικά τεστ και παρακολούθηση προόδου.

Γ) Ψηφιακή διαχείριση κρατικών πινακίδων οχημάτων

Ψηφιακός έλεγχος ολόκληρου του κύκλου των πινακίδων (διαθεσιμότητα, αποθέματα, παραγγελία, παραγωγή και τελική απόδοση).

Αυτοματοποιημένη και αδιάβλητη κατανομή των αριθμών κυκλοφορίας.

Άμεση διασύνδεση με τα μητρώα οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Τι αλλάζει στις εξετάσεις οδήγησης και τον ΚΟΚ

Ο σχεδιασμός για τα διπλώματα οδήγησης φέρνει νέες ψηφιακές υπηρεσίες. Ήδη έχει υλοποιηθεί το νέο σύστημα θεωρητικών εξετάσεων και ακολουθεί η εγκατάστασή του, ενώ νομοθετήθηκε το νέο σύστημα χορήγησης πινακίδων.

Ειδικότερα για την εκπαίδευση και την εξέταση προβλέπονται: