Διπλός υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, το μεσημέρι, στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Κουφονήσι και την Κέρο.

Το σπάνιο αυτό φαινόμενο αποτυπώθηκε από κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής, οι οποίοι παρακολούθησαν τους δύο υδροστρόβιλους να σχηματίζονται σχεδόν ταυτόχρονα πάνω από το νερό.

Το μοναδικό θέαμα διατηρήθηκε ορατό για αρκετή ώρα, προσφέροντας εντυπωσιακές εικόνες στην καρδιά των Κυκλάδων.