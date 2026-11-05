Δίπλωσαν προσεκτικά σαν ρούχα περισσότερα από 200 κιλά ακατέργαστης κάνναβης και τα έστειλαν αεροπορικώς στην Αθήνα. Το τεράστιο φορτίο ναρκωτικών εντόπισαν και κατέσχεσαν οι Αρχές στο τελωνείο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η επιχείρηση, που οδήγησε στην κατάσχεση περισσότερων από 200 κιλών ακατέργαστης κάνναβης, στήθηκε κατόπιν στενής συνεργασίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της ΕΛ.ΑΣ. με το Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου.

Το δρομολόγιο και το «καμουφλάζ» στις συσκευασίες ρούχων

Η επιτυχία των Αρχών βασίστηκε στην αξιοποίηση στοχευμένων πληροφοριών σχετικά με φορτίο που είχε φτάσει αεροπορικώς στην Αθήνα από χώρα της Ασίας (Ταϊλάνδη) τον περασμένο Αύγουστο. Τα παραστατικά του εμπορεύματος έδειχναν πως επρόκειτο για απλό ρουχισμό, ωστόσο η πραγματικότητα ήταν πολύ διαφορετική.

Κατά τη διάρκεια επισταμένου ελέγχου στην αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων του αεροδρομίου, οι άνδρες της Δίωξης εντόπισαν δύο μεγάλες παλέτες. Πάνω σε αυτές υπήρχαν 48 χαρτοκιβώτια. Όταν τα άνοιξαν, διαπίστωσαν πως ήταν ασφυκτικά γεμάτα με ακατέργαστη κάνναβη, το συνολικό βάρος της οποίας ανήλθε ακριβώς στα 207 κιλά και 466 γραμμάρια.

Το οικονομικό πλήγμα στο καρτέλ

Η ποσότητα που κατασχέθηκε αποδεικνύει πως πίσω από την εισαγωγή κρύβεται ένα καλά οργανωμένο δίκτυο διακίνησης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Αστυνομίας, εάν το συγκεκριμένο φορτίο διοχετευόταν στην εγχώρια αγορά, το προσδοκώμενο παράνομο οικονομικό όφελος για τους διακινητές θα άγγιζε το 1.000.000 ευρώ.

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να χαρτογραφηθεί η διαδρομή του φορτίου, να ταυτοποιηθούν οι παραλήπτες στην Ελλάδα, αλλά και να εντοπιστούν οι σύνδεσμοι του κυκλώματος στην Ασία.