Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης για τον 39χρονο που κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό και τη στυγερή δολοφονία της 11χρονης Βασιλικής Νικολοπούλου στην Ηλεία το βράδυ της 9ης Ιουνίου του 2024. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών ανακοίνωσε την ετυμηγορία του, επιβάλλοντας δις ισόβια και επιπλέον 13 χρόνια κάθειρξης κατά συγχώνευση για τα υπόλοιπα αδικήματα.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από πολύωρη διαδικασία και την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού, των ιατροδικαστικών ευρημάτων και των καταθέσεων που παρουσιάστηκαν στο ακροατήριο.

Ο 39χρονος κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, βιασμό ανήλικης, αρπαγή, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η μετατροπή της αρχικής κατηγορίας από απόπειρα βιασμού σε τετελεσμένο βιασμό, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση στο σώμα του κοριτσιού και αποτυπώθηκε στο παραπεμπτικό βούλευμα.

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε ελαφρυντικά στον κατηγορούμενο.

Σύμφωνα με την ετυμηγορία επιβλήθηκαν δύο ποινές ισόβιας κάθειρξης για την ανθρωποκτονία και τον βιασμό. Επιβλήθηκε επιπλέον κάθειρξη 13 ετών κατά συγχώνευση για τα υπόλοιπα αδικήματα.

Η ποινή έρχεται να προστεθεί στην ήδη εκτιόμενη κάθειρξη 9 ετών, που του είχε επιβληθεί από τον Οκτώβριο του 2024 για άλλη υπόθεση σε βάρος ανήλικης.

Η βόλτα που οδήγησε το κορίτσι στον θάνατο

Όταν το βράδυ της Κυριακής 9 Ιουνίου, η 11χρονη Βασιλική Νικολοπούλου, χάθηκε από τα μάτια των γονιών της στο σπίτι της στη Μυρτιά Πύργου, η μητέρα της κατάλαβε ότι το παιδί της κινδυνεύει. Ήξερε ότι δεν ήταν το κορίτσι που θα το σκάσει, που θα χαθεί…

Λίγο αργότερα η 11χρονη έμπαινε στο αυτοκίνητο, του θείου και κουμπάρου, που έμελλε πριν τα μεσάνυχτα, να γίνει αυτός που θα της στερούσε τη ζωή.

Όταν το πρωί της Δευτέρας ξεκινούσαν οι αναζητήσεις των Αρχών και η αναγγελία από το «Χαμόγελο του Παιδιού», ήταν πλέον αργά… Το κακό είχε συμβεί…

Και το χειρότερο, ο δράστης ήταν στο σπίτι της οικογένειας για να παρηγορήσει γονείς και συγγενείς, έκανε αναρτήσεις για την αναζήτηση της 11χρονης και… έδειχνε πως αγωνιούσε για την τύχη της.

Έπαιζε θέατρο μπροστά τους και έκρυβε με απίστευτη ψυχρότητα, το πραγματικό του πρόσωπο. Ήταν ο άνθρωπος που λίγες ώρες πριν, μετέφερε με το αυτοκίνητο του σε ερημική αγροτική τοποθεσία στη θέση “Καταράχι” στην Αρετή Λεχαινών. Ήταν μια περιοχή που γνώριζε καλά

Ο 39χρονος σήμερα δράστης, φέρεται να της ζήτησε να συνευρεθούν ερωτικά, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της 11χρονης. «Θα το πω στους γονείς μου» φέρεται να είπε το κορίτσι και αυτό εξόργισε τον τότε 37χρονο. Αυτός βίασε το κορίτσι, όπως ομολόγησε αργότερα και στην συνέχεια το μετέφερε δίπλα σε ένα καλαμιώνα, όπου κατάφερε πολλαπλά τραύματα στο λαιμό της με κατσαβίδι και τη σκότωσε.

Ήταν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής, που την παράτησε εκεί και έφυγε, γυρνώντας στο σπίτι του σαν να μην τρέχει τίποτα, στα τέσσερα παιδιά του και την εγκυμονούσα σύζυγό του.

Η εξιχνίαση της φρικιαστικής υπόθεσης

Τίποτα δεν φανέρωνε πως θα συμβεί τέτοιο κακό, στη γειτονιά όπου διαμένει η οικογένεια της Βασιλικής. Το απόγευμα της Κυριακής 9 Ιουνίου, ο θείος της – όπως λένε ξάδερφός της μητέρας της – και κουμπάρος της, καθώς είπαν «του έχει βάλει λάδι» σε ένα από τα παιδιά του, βρισκόταν στο σπίτι.

Μάλιστα η 11χρονη προθυμοποιήθηκε να πλύνει το αυτοκίνητο του. Αργότερα οι κάμερες ασφαλείας σε επιχειρήσεις της Μυρτιάς θα καταγράψουν τις κινήσεις του δράστη και του θύματος.

Στις 9:10 το μοιραίο όπως αποδείχθηκε βράδυ, τρέχει και μπαίνει στο αυτοκίνητό του και φεύγουν από το χωριό. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου, ερευνούν το υλικό που υπάρχει. Μέσα από τις κάμερες ασφαλείας, αρχίζει να ξεδιπλώνεται η αλήθεια.

Η επιστροφή του τότε 37χρονου με το ίδιο αυτοκίνητο στη Μυρτιά αποδεικνύεται μοιραία για τον ίδιο. Οι αστυνομικοί αναγνωρίζουν το αυτοκίνητο που έχουν δει στο βιντεοληπτικό υλικό και προσαγάγουν τον δράστη.

Λίγο αργότερα θα ομολογήσει πως σκότωσε την 11χρονη καθώς και το σημείο που βρίσκεται το άψυχο κορμάκι της. Οι αστυνομικοί θα εντοπίσουν τη σορό της σε ένα χωράφι με τριφύλλια, δίπλα σε ένα καλαμιώνα.

Με πληροφορίες από patrisnews.com – ilialive.gr