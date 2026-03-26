Δώδεκα γονείς καταγγέλλουν εκ νέου την παιδίατρο του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου για την εγκληματική αμέλεια της.

Υπενθυμίζουμε πως η γιατρός τέθηκε πριν από έναν μήνα σε αναστολή καθηκόντων μετά το περιστατικό με το βρέφος πέντε μηνών που είχε μηνιγγίτιδα, του οποίου η κατάσταση υγείας είχε κριθεί κρίσιμη και εκείνη απουσίαζε από το νοσοκομείο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Μεταξύ άλλων, οι γονείς στην ανακοίνωση τους ζητούν την απομάκρυνση της από το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Ζητούν ακόμη, τη «στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής με ιατρικό προσωπικό που σέβεται τον όρκο του και τις ζωές των παιδιών μας».

«Τα παιδιά μας δεν είναι αναλώσιμα»

Αναλυτικά η ανακοίνωση των 12 γονέων που καταγγέλλουν την αμέλεια της παιδιάτρου στη Ζάκυνθο:

«Εμείς, οι υπογράφοντες γονείς της Ζακύνθου, δεν ζητάμε πλέον, απαιτούμε. Με την αναφορά-καταγγελία μας, την οποία καταθέσαμε ενώπιον του Υπουργού Υγείας, της 6ης ΥΠΕ και της Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, σπάμε τη σιωπή ετών.

Συνολικά 12 επώνυμοι πολίτες και γονείς ενώνουμε τις φωνές μας ενάντια σε μια κατάσταση που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές των παιδιών μας. Τα γεγονότα που καταγγέλλουμε και εκθέτουμε στη καταγγελία μας, είναι, μεταξύ άλλων η άσκηση της ιατρικής «εξ αποστάσεως».

Καταγγέλλουμε τη συστηματική απουσία της παιδιάτρου από την κλινική, ακόμα και κατά τις εφημερίες της, με αποτέλεσμα να δίνει ιατρικές οδηγίες και διαγνώσεις μέσω τηλεφώνου σε νοσηλεύτριες, χωρίς να έχει εξετάσει τα βρέφη και τα παιδιά μας. Επίσης το γεγονός ότι χρειάστηκε πολλάκις η παρέμβαση Αστυνομίας και του τοπικού Βουλευτή, κου Ακτύπη, προκειμένου η ιατρός να προσέλθει στο νοσοκομείο και να πράξει το αυτονόητο καθήκον της. Λόγω δε των πλημμελών διαγνώσεων, βρέφη και παιδιά αναγκάστηκαν να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Πατρών σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και με κίνδυνο της ζωής τους.

Τέλος, καταγγέλλουμε την ανάρμοστη και απαξιωτική συμπεριφορά της παιδιάτρου προς εμάς τους γονείς που αγωνιούσαμε για την υγεία και τη ζωή των παιδιών μας. Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν το πρόσφατο τραγικό περιστατικό με το βρέφος 5 μηνών, το οποίο ανέδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο την επικινδυνότητα της κατάστασης.

Απαιτούμε εδώ και τώρα:

-Την οριστική απομάκρυνση της συγκεκριμένης παιδιάτρου από το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου.

-Την άμεση στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής με ιατρικό προσωπικό που σέβεται τον όρκο του και τις ζωές των παιδιών μας.

-Να σταματήσει κάθε προσπάθεια συγκάλυψης μέσω γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει η υγεία των παιδιών μας θυσία στην υποστελέχωση και την αδιαφορία. Ο λόγος πλέον ανήκει στη Δικαιοσύνη και στην κοινή γνώμη.

Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Γονέων Ζακύνθου».

Το περιστατικό με το πέντε μηνών βρέφος

Η παιδίατρος βγήκε σε αναρρωτική άδεια την ώρα που το βρέφος έπρεπε να διακομιστεί από το νοσοκομείο Ζακύνθου επειγόντως στο ΠΓΝ Πατρών «Παναγία η Βοήθεια».

Αρχικά, το βρέφος είχε πάει το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στα Επείγοντα του νοσοκομείου Ζακύνθου με πυρετό και εισήχθη στην Παιδιατρική Κλινική με μηνιγγίτιδα. Έπειτα αναγκαία κρίθηκε η διακομιδή του στο ΠΓΝ Πατρών «Παναγία η Βοήθεια».

Η μητέρα του παιδιού τότε είχε μιλήσει για την απουσία παιδιάτρου από το νοσοκομείο, η οποία «τα έκανε όλα από το τηλέφωνο».

«Ξεκινήσαμε το πρωί με πυρετό και κατά τις 11:00 με 12:00 άρχισε να βγάζει κάτι εξανθήματα. Τα παρακολουθούσαμε και κατά τις 14:00 βγήκαν λίγα παραπάνω. Τα έστειλε στον ιδιώτη παιδίατρο που είχα και μου είπε να το πάμε κατευθείαν στο νοσοκομείο, μήπως χρειάζεται ενδοφλέβια αντιβίωση και να του κάνουν εξετάσεις.

Πήγα στο νοσοκομείο και μας πήραν αίμα. Περιμέναμε να εμφανιστεί παιδιάτρος, αλλά δεν εμφανίστηκε κάποια. Μας είπαν ότι εφημερεύει on call. Ενημερώθηκα και μας είπαν ποια αντιβίωση να ξεκινήσει. Όλα τα έκανε από το τηλέφωνο. Είδαμε ότι δεν έρχεται στο νοσοκομείο και κάναμε καταγγελία στην Αστυνομία για αμέλεια βρέφους.

Το παιδί έβγαζε σπυράκια σε όλο του το σώμα. Βλέπαμε ότι η κατάσταση δεν ελέγχεται. Έβγαζε παντού. Στο κεφάλι, στη μύτη, στο στόμα, στα αυτιά. Στείλαμε βίντεο σε ιδιώτες γιατρούς και μας είπαν ότι το παιδί πρέπει να φύγει άμεσα. Έπρεπε να υπογράψει κάποιος παιδίατρος για να φύγουμε. 20:15 η παιδίατρος βγήκε σε αναρρωτική άδεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο καρδιολόγος του νοσοκομείου, μία νοσηλεύτρια και μία αγροτική γιατρός κανόνισαν τα διαδικαστικά για την αεροδιακομιδή του παιδιού στο Ρίο τα ξημερώματα, όπου και διεγνώσθη με βακτηριακή μηνιγγίτιδα και μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία.