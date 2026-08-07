Στη σύλληψη 12 ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές κατά τη διάρκεια εντατικών ελέγχων στο Ο.Α.Κ.Α. στο πλαίσιο διεξαγωγής ποδοσφαιρικού αγώνα την Τετάρτη 5 Αυγούστου, μεταξύ των ομάδων ΠΑΟ και ΤΣΣΕΚΑ 1948.

Σε βάρος των συλληφθέντων, ηλικίας από 17 έως 49 ετών, σχηματίστηκαν δικογραφίες για παραβάσεις των νόμων περί εξαρτησιογόνων ουσιών, όπλων, βεγγαλικών και αθλητικής βίας.

Ναρκωτικά, λέιζερ και βεγγαλικά

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων συνελήφθησαν συνολικά 12 άτομα, ηλικίας 17, 21, 23, 26, 27, 32, 42, 46 και 49 ετών.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και το Αστυνομικό Τμήμα Ο.Α.Κ.Α. σχηματίστηκαν σε βάρος τους δικογραφίες για κατά περίπτωση παραβάσεις των νομοθεσιών περί:

Εξαρτησιογόνων ουσιών

Πυροτεχνημάτων και φωτοβολίδων

Όπλων

Μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας σε αθλητικούς χώρους

Ευρήματα στις θύρες και εντός του σταδίου

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., σε σωματικούς ελέγχους πριν από την έναρξη του αγώνα, εντοπίστηκαν 9 από τους κατηγορούμενους να κατέχουν μικροποσότητες κάνναβης, ενώ στην κατοχή 3 κατηγορουμένων εντοπίστηκαν 2 συσκευές λέιζερ και 1 καπνογόνο, των οποίων έγινε χρήση κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες υποβλήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.