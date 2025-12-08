Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα (8/12) τα ξημερώματα. Ένα 12χρονο παιδί βρήκε τραγικό θάνατο κοντά στις ακτές της Σάμου, κατά τη διάρκεια προσπάθειας προσέγγισης στις ακτές του νησιού, από πλοιάριο που μετέφερε μετανάστες. Σύμφωνα με πληροφορίες από το samos24.gr, το τραγικό γεγονός εκτυλίχθηκε στην παραλία Σβάλα, στον κάμπο των Βουρλιωτών.

Το παιδί, χωρίς μέχρι στιγμής κανείς να γνωρίζει το πως και το γιατί, βρέθηκε στη θάλασσα και τραυματίστηκε θανάσιμα από την προπέλα. Η σορός του μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου.

Νωρίτερα, το βράδυ της Κυριακής (7/12) είχε λάβει χώρα μία ακόμη αποβίβαση μεταναστών στην περιοχή Λιβαδάκι στον Άγιο Κωνσταντίνο, όπου διασώθηκαν συνολικά περίπου 37 άτομα. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό αυτό γεγονός.