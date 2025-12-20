Σε μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική, συνελήφθησαν δώδεκα άτομα, εκ των οποίων οι έξι ήταν ανήλικοι μαθητές, κι εμπλέκονταν σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο δρούσε σε σχολικές μονάδες της περιοχής. Το κύκλωμα, που ξεκίνησε τη δράση του τον Οκτώβριο του 2025, διακινούσε κυρίως κοκαΐνη και κάνναβη, τόσο εντός, όσο και εκτός των Σχολείων.

Οι έρευνες έδειξαν ότι πραγματοποιούνταν εκατοντάδες αγοραπωλησίες ναρκωτικών σε περιοχές όπως η Νέα Χαλκηδόνα, τα Άνω Πατήσια και η Νέα Φιλαδέλφεια.

Πυρήνας της οργάνωσης ήταν οι ενήλικοι συλληφθέντες, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τους ανήλικους ως «βαποράκια» για τη διανομή των ναρκωτικών. Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι πελάτες του κυκλώματος ήταν τόσο ενήλικοι όσο και ανήλικοι, γεγονός που φανερώνει την ανησυχητική διάσταση της υπόθεσης.

Η επιχείρηση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για πιο αυστηρούς ελέγχους και τη λήψη προληπτικών μέτρων στις σχολικές κοινότητες.