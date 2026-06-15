Ένα 12χρονο αγόρι, εντοπίστηκε από αστυνομικούς να οδηγεί ΙΧ αυτοκίνητο σε κεντρικούς δρόμους της Κάτω Αχαΐας, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τη δική του ασφάλεια όσο και των διερχόμενων οδηγών και πεζών.

Το συμβάν έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου 13 Ιουνίου, όταν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας διαπίστωσαν ότι ο ανήλικος οδηγούσε το όχημα ιδιοκτησίας της μητέρας του, σε σημεία με αυξημένη κυκλοφορία.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο πατέρας του 12χρονου με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ δικογραφία για την ίδια πράξη σχηματίστηκε και σε βάρος της μητέρας του παιδιού. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.