Εξαιτίας της επικείμενης κακοκαιρίας, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Ευστρατίου ανακοίνωσε επίσημα πως δε θα πραγματοποιηθεί αύριο το σκέλος της παρέλασης που αφορά τους μαθητές των σχολείων, τα μέλη των συλλόγων, τις οργανώσεις και τα σωματεία.

Το μέτρο αυτό αφορά την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 2026 και ισχύει για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες των Δωδεκανήσων.

Κινητοποίηση «Red Code»

Η προληπτική αυτή κίνηση υπαγορεύτηκε από τη σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η οποία θέτει την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού. Η κινητοποίηση «Red code» ενεργοποιήθηκε εξαιτίας της σοβαρής πιθανότητας να εκδηλωθούν επικίνδυνα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή.

Έκτακτο συντονιστικό όργανο

Για την οριστικοποίηση της ακύρωσης ελήφθη υπόψη το επείγον έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας. Είχε προηγηθεί έκτακτη συνεδρίαση και σχετική εισήγηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) Δωδεκανήσου, το οποίο έκρινε απολύτως αναγκαία τη ματαίωση της παρέλασης των συγκεκριμένων τμημάτων για την ασφάλεια των πολιτών.

Πηγή: dimokratiki