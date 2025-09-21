Η άγρια συμπλοκή στο κέντρο του Ρεθύμνου, δεν είναι απλώς ένα ακόμα επεισόδιο τυφλής βίας.

Πίσω από τις εικόνες του απίστευτου ξυλοδαρμού, κρύβεται μια υπόθεση που προκαλεί σάλο, καθώς ανάμεσα στους πρωταγωνιστές του αιματηρού περιστατικού, εντοπίστηκε Δόκιμος Αστυνομικός, ο οποίος μάλιστα φέρεται να είχε επαφές με άτομα που συνδέονται με τη λεγόμενη «Μαφία της Κρήτης».

Το κινητό του έχει ήδη κατασχεθεί και μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ενδελεχή έλεγχο, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι μέσα από τις επικοινωνίες του θα αποκαλυφθούν διασυνδέσεις, που ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια ενός «απλού καβγά».

Παρά το γεγονός ότι κανείς από τους εμπλεκόμενους δεν άσκησε ποινική δίωξη εναντίον κάποιου άλλου, με αποτέλεσμα όλοι να αφεθούν ελεύθεροι, η παρουσία εν ενεργεία Δόκιμου Αστυνομικού στο βίαιο περιστατικό ανοίγει τεράστια ζητήματα για την ΕΛ.ΑΣ. .

Η υπόθεση λαμβάνει πλέον πανελλαδικές διαστάσεις, καθώς η βαρβαρότητα της συμπλοκής προσβάλλει όχι μόνο την κοινωνία του Ρεθύμνου αλλά και ολόκληρη την Κρήτη.

Σοκαριστικό είναι το γεγονός ότι, ενώ οι «νταήδες» προσπάθησαν να κλείσουν την ιστορία, αποσιωπώντας τις ευθύνες, οι Αρχές της Κρήτης διατάχθηκαν να ανοίξουν σε βάθος έρευνα, τόσο για τους ίδιους, όσο και για τον στενό τους κύκλο.

Ήδη, σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη έχει δώσει σαφείς εντολές για «ξεσκόνισμα» κάθε πτυχής της υπόθεσης, δείχνοντας πως δεν υπάρχει καμία ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς μέσα στο ίδιο το Σώμα.

Η επιχείρηση αυτή θεωρείται κρίσιμη για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών, με την Αστυνομία να εμφανίζεται αποφασισμένη να ξεσκεπάσει όσους επίορκους εκμεταλλεύονται τη στολή τους για να συνδιαλέγονται με τον υπόκοσμο.

