Στις φυλακές Κομοτηνής κρατείται ο 55χρονος Έλληνας, ο οποίος κατηγορείται – μαζί με έναν Ρουμάνο – για πράξεις σαμποτάζ σε γερμανικές φρεγάτες στο Αμβούργο της Γερμανίας. Το Δικαστικό Συμβούλιο Θράκης αναμένεται να αποφανθεί σχετικά με το αν θα εγκριθεί ή όχι η έκδοσή του στις γερμανικές Αρχές, τις επόμενες ημέρες.

Ο 55χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θράκης το πρωί της Τετάρτης, 4 Φεβρουαρίου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες που αφορούν το αίτημα της Γερμανίας για την έκδοσή του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, την τελική απόφαση για την έκδοση θα λάβει το αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών Θράκης το προσεχές διάστημα, ενώ έως τότε ο κατηγορούμενος θα παραμείνει προφυλακισμένος στις φυλακές Κομοτηνής.

Το ευρωπαϊκό ένταλμα εκδόθηκε τον περασμένο Οκτώβριο και αφορά επτά απόπειρες δολιοφθοράς σε πέντε διαφορετικά πολεμικά πλοία, τα οποία ναυπηγούνται στις εγκαταστάσεις της γερμανικής εταιρείας Blohm & Voss στο λιμάνι του Αμβούργου, μία από τις σημαντικότερες ναυπηγικές και ναυτιλιακές βάσεις της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τη Γενική Εισαγγελία Αμβούργου, για την ίδια υπόθεση κατηγορείται και ένας 38χρονος Ρουμάνος, ο οποίος συνελήφθη στη Γερμανία. Από την έρευνα των γερμανικών διωκτικών Αρχών προκύπτει ότι οι δύο άνδρες εργάζονταν με συμβάσεις έργου σε τοπική επιχείρηση-όμιλο, που, μεταξύ άλλων, προσφέρει υπηρεσίες στον τομέα της επιφανειακής και αντιδιαβρωτικής προστασίας πλοίων.

Στο επίκεντρο των ερευνών των γερμανικών διωκτικών Αρχών, όπως αναφέρουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, βρέθηκε, μεταξύ άλλων, περιστατικό στις αρχές του 2025, κατά το οποίο 20 κιλά υλικού αμμοβολής εντοπίστηκαν μέσα στο μπλοκ του κινητήρα της κορβέτας «Emden».

Ένα δεύτερο περιστατικό φέρεται να αφορά την κορβέτα «Köln», όπου οι δύο άνδρες, τον Ιούνιο του ίδιου έτους, φέρονται να «κατέβασαν» τον κεντρικό διακόπτη, προκαλώντας διακοπή ρεύματος. Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, οι ενέργειες εντοπίστηκαν εγκαίρως και αποτράπηκαν σοβαρές ζημιές στα πλοία.