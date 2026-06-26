Στην επίσημη δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας ενώπιον των ανακριτικών αρχών προχωρά η οικογένεια του 15χρονου Πάρη, ο οποίος έπεσε θύμα δολοφονίας στην Καλλιθέα, ενώ την ίδια στιγμή η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε ότι στις οικίες των κατηγορουμένων βρήκε και κατάσχεσε σουγιάδες, γκλομπ κ.α.

Την εκπροσώπηση των γονέων στην υπόθεση της δολοφονίας έχουν αναλάβει οι δικηγόροι Θέμης Σοφός και Ανδρέας Λοβέρδος.

Μέσω δελτίου τύπου που εξέδωσε η δικηγορική εταιρεία «Σοφός και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», η πλευρά του θύματος ξεκαθαρίζει τις προθέσεις της και ζητά τον σεβασμό στον θρήνο της.

Η οικογένεια στρέφεται δικαστικά εναντίον των φυσικών αυτουργών, των συνεργών τους, καθώς και οποιουδήποτε άλλου υπαιτίου προσώπου εμπλέκεται στην υπόθεση, είτε πρόκειται για ενήλικα, είτε για ανήλικα άτομα.

Παράλληλα, οι γονείς του 15χρονου δηλώνουν αποφασισμένοι να αναδείξουν με κάθε νόμιμο μέσο την αγριότητα της επίθεσης. Ζητούν την αυστηρότερη δυνατή τιμωρία των ενόχων, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα επιδείξουν καμία ανοχή σε ελαφρυντικά ή προσπάθειες δικαιολόγησης των δραστών.

Τέλος, η οικογένεια αποκρούει κατηγορηματικά διάφορα σχόλια και αναφορές που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε ιστοσελίδες ή σε τηλεοπτικές εκπομπές και επισημαίνει ότι επιφυλάσσεται κάθε νόμιμου δικαιώματός της απέναντι σε οποιονδήποτε προσβάλλει τη μνήμη του παιδιού τους.

Η ανακοίνωση καταλήγει με μια έκκληση από τους γονείς, οι οποίοι ζητούν από την κοινή γνώμη και τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν τις δύσκολες ώρες του πένθους τους.

Τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων, καθώς και στον τόπο του περιστατικού, βρέθηκαν -μεταξύ άλλων- και κατασχέθηκαν:

-σουγιάδες, κατσαβίδια, γκλοπ, σιδερογροθιά,

-προστατευτικό κράνος,

-φιαλίδια χρώματος (σπρέι),

-φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

-κινητά τηλέφωνα,

-ρουχισμός που φορούσαν οι εμπλεκόμενοι κατά τη συμπλοκή,

-κασκόλ, πανό, αυτοκόλλητα και λοιπό υλικό με οπαδικό περιεχόμενο.