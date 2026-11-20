Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έκδοση στην Ελλάδα του 19χρονου από τη Γουινέα, ο οποίος συνελήφθη την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου για τη δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Ο νεαρός, που φέρεται να δολοφόνησε την 24χρονη από την Μπουρκίνα Φάσο και να άφησε τη σορό της μέσα σε βαλίτσα το βράδυ της 8ης Νοεμβρίου, συνελήφθη από τις γαλλικές Αρχές.

Διαπιστώθηκε ότι ο 19χρονος είχε αναχωρήσει αεροπορικώς από τη χώρα μας την επόμενη ημέρα, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, με τελικό προορισμό τη Γαλλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός είχε βρει καταφύγιο λίγο έξω από το Στρασβούργο, όπου και τον συνέλαβαν.

Ελλάδα και Γαλλία συνεργάστηκαν για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη που αφαίρεσε τη ζωή της αδικοχαμένης Αραμάτα, ενώ αναμένεται η διαδικασία έκδοσης του 19χρονου από την Νέα Γουϊνέα στη χώρα μας. Η σύλληψή του επετεύχθη έπειτα από τον εντοπισμό του σήματος του κινητού του τηλεφώνου από τις ελληνικές αρχές και την άμεση διαβίβαση των στοιχείων στις γαλλικές υπηρεσίες.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 19χρονος ταξίδεψε αρχικά προς την Ιταλία και κατέληξς στη Γαλλία, με τη διαδρομή διαφυγής του να βρίσκεται στο μικροσκόπιο της αστυνομίας.

Το αποτύπωμα στη σακούλα και οι κάμερες που «πρόδωσαν» τον 19χρονο

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δακτυλικό αποτύπωμα του 19χρονου βρέθηκε στη σακούλα με την οποία είχε τυλίξει τη σορό πριν την τοποθετήσει στη βαλίτσα.

Η ταυτοποίηση και ο εντοπισμός του δράστη υπήρξαν αποτέλεσμα συνδυαστικής έρευνας των αστυνομικών αρχών από την πρώτη στιγμή της ανεύρεσης της σορού. Η λεπτομερής ανάλυση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής οδήγησε τους αστυνομικούς στα ίχνη του 19χρονου και στο κοινόβιο του Αγίου Παντελεήμονα.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που κατέχουν οι αστυνομικές Αρχές, καταγράφεται ο φερόμενος δράστης να μπαίνει και να βγαίνει από την πολυκατοικία, στην οποία διέμενε, με τη βαλίτσα, λίγο πριν την παρατήσει στον Άγιο Παντελεήμονα, εκτιμώντας πως θα την περισυλλέξουν οι υπάλληλοι καθαριότητας και δε θα τον υποψιαστεί κανείς.

Το χρονικό του εγκλήματος και η απόκρυψη της σορού

Τα νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποκαλύπτουν βήμα προς βήμα τις κινήσεις του 19χρονου, καθώς και τις κυνικές προσπάθειές του να εξαφανίσει τα ίχνη του. Στις 29 Οκτωβρίου, μία ημέρα μετά την επιστροφή της 24χρονης από τη Φολέγανδρο, οι δυο τους συναντήθηκαν, με τον κατηγορούμενο να την παραλαμβάνει από την οδό Λιοσίων και να την οδηγεί στο κοινόβιο όπου διέμενε.

Εκεί φέρεται να τη δολοφόνησε, διατηρώντας στη συνέχεια τη σορό της μέσα στο δωμάτιό του για περίπου μία εβδομάδα.

Όταν η έντονη δυσοσμία που αναδυόταν από τον χώρο προκάλεσε τις έντονες διαμαρτυρίες του συγκατοίκου του, ο 19χρονος φέρεται να τοποθέτησε τη σορό μέσα σε μια βαλίτσα και να καθάρισε σχολαστικά το κοινόβιο.

Στις 5 Νοεμβρίου μετέφερε τη βαλίτσα και την εγκατέλειψε στη μέση του πεζοδρομίου. Το σχέδιό του, ωστόσο, κατέρρευσε όταν ένας περαστικός αντιλήφθηκε ένα ανθρώπινο χέρι να προεξέχει και ειδοποίησε τις αρχές, δίνοντας τέλος στην αγωνιώδη αναζήτηση φίλων και συγγενών της άτυχης κοπέλας.

Η κατάθεση του συγκατοίκου του 19χρονου

Καθοριστική αποδείχθηκε η κατάθεση του συγκατοίκου του, ο οποίος περιέγραψε τόσο την αφόρητη δυσοσμία από το δωμάτιο όσο και τις ύποπτες κινήσεις του κατηγορουμένου τις προηγούμενες ημέρες. Οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι όπου διέμενε, και ο συγκάτοικος τούς ανέφερε πως ο ύποπτος επέστρεψε στο διαμέρισμά τους αφότου είχε εγκαταλείψει την βαλίτσα και του ομολόγησε ότι είχε σκοτώσει την 24χρονη, ενώ στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Η δραματική έκκληση της μητέρας της Αραμάτα

Η 24χρονη Αραμάτα καταγόταν από την Μπουρκίνα Φάσο και ζούσε στην Ελλάδα προσπαθώντας να εργαστεί και να συγκεντρώσει χρήματα. Φιλοξενούνταν από φίλο της από το Καμερούν στην Κυψέλη και είχε δημιουργήσει έναν στενό κύκλο γνωριμιών, κυρίως με ανθρώπους από αφρικανικές χώρες.

Στην πατρίδα της, η οικογένειά της βιώνει βαρύ πένθος, με τη μητέρα της να ζητά δικαίωση και βοήθεια προκειμένου να μπορέσει να ταξιδέψει στην Αθήνα για το τελευταίο αντίο. Μιλώντας στο MEGA, απηύθυνε δημόσια έκκληση προς την ελληνική κυβέρνηση και την πρεσβεία της χώρας της: