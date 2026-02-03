Ενώ οι Αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν το μυστήριο της άγριας δολοφονίας του 27χρονου, που άγνωστοι εκτέλεσαν με 10 σφαίρες και πέταξαν σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, νέες πληροφορίες και στοιχεία, που περιπλέκουν την υπόθεση, έρχονται στο φως.

«Υποψιαζόμουν ότι ο γιος μου, μού είχε κάψει τα αυτοκίνητα», δήλωσε στο Mega ο πατέρας του 27χρονου, που δολοφονήθηκε με φρικιαστικό τρόπο στην περιοχή της Νέας Περάμου.

Μιλώντας για την δραστηριότητα του γιου του και ερωτώμενος σχετικά με μια εμπρηστική επίθεση που δέχθηκε ο ίδιος στα οχήματα ιδιοκτησίας του, ο πατέρας είπε ότι υποψιαζόταν πως πίσω από αυτή, ήταν ο ίδιος ο γιος του.

Αποκάλυψε μάλιστα ότι ο ίδιος είχε αρχικά καταθέσει μήνυση κατά του γιου του, διότι όπως είπε «είχε σηκώσει χέρι» πάνω του, διευκρινίζοντας όμως ότι στην συνέχεια την απέσυρε.

Επίσης άφησε αιχμές για την πρώην γυναίκα του, μητέρα του 27χρονου, αλλά και την σύντροφό του, λέγοντας ότι γνωρίζουν το γιατί δολοφονήθηκε ο γιος του.

«Θέλω να βρεθούν οι δολοφόνοι του παιδιού μου. Να ανοίξουν τα στόματα από την οικογένεια του γιου μου, από που έγινε το έγκλημα. Εννοώ όλη την οικογένεια. Ήξεραν ότι ο γιος μου κινδύνευε. Το είχε πει και η μητέρα του γιου μου ότι “πάω να μείνω στην Κρήτη γιατί κινδυνεύω”. Να μου πει από που κινδύνευε, χωρίς να έχει επαφή με την Κρήτη. Είμαι πατέρας, πρέπει να μάθω. Η πρώην σύζυγός μου έχει φύγει εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια και τόσο είχε να μιλήσει με τον γιο μου. Το παιδί μου έλεγε ότι κινδύνευε πλαγίως, εδώ και πολύ καιρό χωρίς να μου πει τι εννοεί. Έλεγε “κινδυνεύει η μάνα μου”. Αυτοί ξέρουν. Θα τα βρει η ασφάλεια.

Εγώ δεν ξέρω ποιος έκανε το έγκλημα, όμως η οικογένεια ξέρει τι δουλειά έκανε το παιδί μου. Εγώ δεν γνωρίζω. Ήξερα ότι έχει μαγαζί και έβρισκε άτομα για δουλειά. Ξέρω ότι είχε κακές παρέες και του φώναζα ότι θα φάει το κεφάλι του με αυτά που κάνει αλλά δεν έπαιρνε χαμπάρι.

Κάτι ήξερε ο γιος μου. Τον είχαν μια εβδομάδα, τον κρατούσαν και τον βασάνιζαν. Κάτι έκρυβε. Τι ζητούσαν; Δεν μας ζήτησαν λύτρα. Τι ήθελαν και για ποιο λόγο χτύπησαν το παιδί; Δεν έχω ιδέα, η ασφάλεια θα τα βρει. Το πού ήταν μπλεγμένος τα ξέρει η οικογένεια από την άλλη μεριά. Και η πρώην γυναίκα μου και η νύφη μου. Ξέρουν αυτές γιατί πήγε άδικα ο γιος μου στο χώμα. Ούτε οι φίλοι του δεν ήξεραν τίποτα. Να μάθουμε γιατί σκότωσαν έτσι 27 χρονών παλικάρι».

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή, η σύντροφος του 27χρονου καταθέτει στην Ασφάλεια.

Η προειδοποίηση του 27χρονου προς τη μητέρα του

Μιλώντας για τον γιο της, η μητέρα του 27χρονου αρχικά δήλωσε πως «δεν γνωρίζει αν είχε συμβεί κάτι και αν φοβόταν». «Αν φοβάται ένας άνθρωπος, βγαίνει μέσα στη νύχτα μόνος του;», αναρωτήθηκε.

Αναφερόμενη στην αγάπη του γιου της για τα αυτοκίνητα, είπε πως του άρεσαν τα γρήγορα αμάξια, αλλά «δεν έδινε του κόσμου τα λεφτά, είχε δύο αυτοκίνητα».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δύο διαρρήξεις σε σπίτια της οικογένειας στην περιοχή του Ασπροπύργου, που είχαν γίνει πριν 3 χρόνια, την περίοδο που ο 27χρονος έμενε μαζί με τη μητέρα και τον αδελφό του. Μετά τη δεύτερη διάρρηξη στο σπίτι τους, ο 27χρονος είπε στη μητέρα του να φύγει προσωρινά από την Αθήνα, και να πάει στην Κρήτη, για να σωθεί.

Επιπλέον, η μητέρα του 27χρονου είπε πως πριν λίγα χρόνια, ο 27χρονος είχε δώσει το καινούργιο του αυτοκίνητο σε έναν φίλο του, με αποτέλεσμα να εμπλακούν σε ένα φρικτό τροχαίο. Ο 27χρονος ήταν συνοδηγός, αλλά ο φίλος του που οδηγούσε, έχασε τη ζωή του.

Για τις μεταξύ τους σχέσεις, η ίδια είπε πως συνάντησε τελευταία φορά τον γιο της τον Ιούλιο. «Είχε έρθει να μας δει, αλλά τσακωθήκαμε σαν μητέρα με γιο και είχαμε από τότε να μιλήσουμε», είπε και συνέχισε: «Είχε πιάσει πολλά λεφτά στα χέρια του και είχε αλλάξει».

Σύμφωνα με τη μητέρα του, ο 27χρονος το τελευταίο διάστημα δούλευε ως εργολάβος.

Επισημαίνεται ακόμα ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ταυτοποιήθηκε και με DNA η σορός του από τη Διεύθυνση Εγκληματικών Ερευνών (ΔΕΕ).

Πώς έγινε η απαγωγή

Ο νεαρός άνδρας είχε απαχθεί την προηγούμενη Δευτέρα (26/1), ενώ τη σκηνή παρακολούθησε η αρραβωνιαστικιά του, που ενημέρωσε αμέσως την Αστυνομία. Σύμφωνα με την καταγγελία, τέσσερις άγνωστοι τον έβαλαν με τη βία σε ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο είχε κλαπεί στη Θεσσαλονίκη και έφερε πλαστές πινακίδες, κάτι που ενδέχεται να ρίξει φως στις ταυτότητες των δραστών.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο από την αρπαγή, φαίνεται ένας από τους δράστες να αρπάζει τον 27χρονο και μαζί με έναν άλλον να τον βάζουν στο αυτοκίνητο, ενώ το όχημα κινείται προς άγνωστη κατεύθυνση. Το κινητό του έκλεισε, τα ίχνη του χάθηκαν.

Η σύντροφός του, το τελευταίο πρόσωπο που τον είδε ζωντανό, πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα και δήλωσε την εξαφάνισή του. «Στις 2:05 ο Μανώλης χτύπησε το κουδούνι γιατί είχε ξεχάσει τα κλειδιά του, ήταν στο ίντερνετ καφέ κοντά στο σπίτι μας. Εγώ του άνοιξα, αλλά δεν ανέβηκε. Ανησύχησα, κατέβηκα κάτω, δεν ήταν πουθενά», είπε συγκεκριμένα.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο από την αρπαγή του 27χρονου:

Η διαδρομή των δραστών

Ο 27χρονος επιχειρηματίας απήχθη κάτω από το σπίτι του στην Ελευσίνα και βρέθηκε δολοφονημένος σε ρέμα στη Νέα Πέραμο. Οι δράστες φέρεται να ακολούθησαν μια διαδρομή περίπου 21 χιλιομέτρων, όπως φαίνεται και στον χάρτη που παρουσίασε το Star. Μάλιστα, στα τελευταία λεπτά της διαδρομής ο δρόμος φαίνεται κακοτράχαλος.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών αναζητούν πλέον το κρησφύγετο όπου κρατήθηκε ο νεαρός.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Ο ιατροδικαστής εντόπισε εννιά σφαίρες στην πλάτη του θύματος και μία στο ινιακό οστό στο κεφάλι. Από τα 10 τραύματα, τα τρία ήταν διαμπερή, ενώ τα επτά έμειναν στο σώμα του 27χρονου. Υπήρξαν, επίσης, χτυπήματα στο πρόσωπο και τα χείλη του θύματος, ενώ η χαριστική βολή ήταν στο κεφάλι.

Σε βάρος του θύματος είχε προηγηθεί και ξυλοδαρμός, πιθανόν μέσα στο αυτοκίνητο για να τον ακινητοποιήσουν, καθώς είχε προθανάτιες εκχυμώσεις στα χείλη και στο μεσόφρυο.

Αμέσως μετά την εκτέλεση, οι δράστες έβαλαν φωτιά στη σορό του, ενδεχομένως για να εξαφανίσουν και τα δικά τους ίχνη, χωρίς αυτή να απανθρακωθεί τελικά.

Όπως αναφέρουν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., ο τρόπος που έγινε αυτό το έγκλημα, αλλά και η κατάληξή του, θυμίζει μαφιόζικου τύπου εκτέλεση, δείχνει όμως και μένος σε βάρος του θύματος.