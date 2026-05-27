Να αποδοθούν ευθύνες κατά παντός υπευθύνου, που συνέβαλε με πράξεις και παραλείψεις του στη δολοφονία 59χρονου στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο στο Δαφνί, ζητάει η συνήγορος του 59χρονου θύματος, Βάσω Πανταζή.

Το σοβαρό περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Τετάρτης (20/5), στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο στο Δαφνί, όταν δύο άνδρες που νοσηλεύονταν στο ίδιο δωμάτιο ενεπλάκησαν σε έντονο καβγά. Οι δύο τρόφιμοι, ηλικίας 48 και 59 ετών, φέρονται να διαπληκτίστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με την κατάσταση να οδηγείται γρήγορα εκτός ελέγχου.

Μάλιστα ο 48χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον συγκάτοικό του και να τον στραγγάλισε, με αποτέλεσμα τον θάνατο του 59χρονου.

Η ανακοίνωση της συνηγόρου του 59χρονου που δολοφονήθηκε στο Δαφνί

«Με εντολή της μητέρας και του αδερφού του δολοφονηθέντος Β.Ζ, ασθενή στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Δαφνί στις 20.5.2026, το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει το βήμα της υποστήριξης της κατηγορίας.

Σκοπός μας, πέραν της αυτονόητης ποινικής τιμωρίας του δράστη της ανθρωποκτονίας σε βάρος του γιου και αδελφού των εντολέων μας, είναι να αποδοθούν ευθύνες και κατά παντός υπευθύνου που συνέβαλε με πράξεις και παραλείψεις του στο ανθρωποκτόνο αποτέλεσμα.

Ήδη η προανάκριση είναι σε εξέλιξη & οι αρχές εξετάζουν συγκεκριμένες παραλείψεις που συνέβαλλαν και αυτές στον τραγικό θάνατο του άτυχου ασθενή.

Με εκτίμηση

Βάσω Πανταζή»

