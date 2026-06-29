Στην τελική της ευθεία εισέρχεται η πολύκροτη δίκη για τον μαρτυρικό θάνατο του 3χρονου Άγγελου, με την απολογία του 44χρονου κατηγορούμενου ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ηρακλείου. Η συνεδρίαση ξεκίνησε με καθυστέρηση τουλάχιστον μίας ώρας, μετά τις 10:00 το πρωί, καθώς αναμενόταν η μεταγωγή του από τις φυλακές της Αλικαρνασσού.

Ο 44χρονος, πρώην σύντροφος της 27χρονης μητέρας του παιδιού, αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή του στην κακοποίηση και δολοφονία του μικρού Άγγελου, στρέφοντας τα βέλη του κατά της συγκατηγορούμενής του και υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στα κρατητήρια για να ομολογήσει.

Η γνωριμία μέσω διαδικτύου και η μετακόμιση στην Κρήτη

Στο πρώτο μέρος της απολογίας του, απαντώντας σε ερωτήσεις της προέδρου, ο 44χρονος αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή, δηλώνοντας εργάτης σε οικοδομές και διαζευγμένος πατέρας μιας ανήλικης κόρης.

Περιγράφοντας τη γνωριμία του με τη 27χρονη μητέρα, ανέφερε ότι ήρθαν σε επαφή μέσω διαδικτύου και σύντομα αναπτύχθηκε σχέση από απόσταση. Όπως ισχυρίστηκε, ο ίδιος της πρότεινε να μετακομίσει μαζί με το παιδί στο Ηράκλειο για να ξεφύγει από ένα δυσλειτουργικό οικογενειακό περιβάλλον.

«Μιλούσαμε για τις ζωές μας, για τα παιδιά μας. Μιλούσαμε κάθε μέρα και με βιντεοκλήσεις. Θεωρούσαμε ότι είχαμε κάνει σχέση, παρότι ήμασταν από απόσταση», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελευθερία εξέφρασε την επιθυμία να μετακομίσει στην Κρήτη, καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα με τον πατέρα της. «Μιλούσαμε σε βιντεοκλήση και ο πατέρας της την έβριζε. Στους δύο μήνες που μιλούσαμε τέθηκε το θέμα της Κρήτης. Της το πρότεινα επειδή έλεγε ότι δεν άντεχε. Ήταν μια καλή ιδέα για να προστατεύσουμε τον Άγγελο, επειδή το περιβάλλον στο οποίο ζούσε δεν ήταν καλό, με τον παππού να βρίζει», υποστήριξε ο κατηγορούμενος.

Αναφερόμενος στις πρώτες ημέρες της κοινής τους ζωής στο Ηράκλειο, ο 44χρονος υποστήριξε ότι η άφιξη της μητέρας του Άγγελου και του παιδιού συνοδεύτηκε από χαρά. «Ήμασταν όλοι πολύ χαρούμενοι. Της έδειξα το δωμάτιο που θα έμενε ο Άγγελος. Εγώ πάντα κοιμόμουν στον καναπέ. Δεν ήθελα να μπω ανάμεσα στη μάνα και στο παιδί. Ο Άγγελος ήθελε να είναι πάντα με τη μαμά του», ισχυρίστηκε.

Σύμφωνα με τον 44χρονο, η αρχική περίοδος της συμβίωσης ήταν γεμάτη χαρά, ενώ χαρακτήρισε τον 3χρονο ως ένα «καταπληκτικό και πολύ καλό παιδί».

«Μου είπε ότι ο βιολογικός πατέρας του Άγγελου είχε σκοτωθεί σε τροχαίο»

Συνεχίζοντας την περιγραφή της κοινής τους ζωής, ο 44χρονος ανέφερε ότι η μητέρα του Άγγελου τού είχε πει πως ο βιολογικός πατέρας του παιδιού είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Όπως ισχυρίστηκε, οι γονείς της Ελευθερίας επικοινωνούσαν μαζί της μέσω βιντεοκλήσεων για να βλέπουν τον Άγγελο, ωστόσο -όπως είπε- δεν τον αποδέχονταν. «Μια φορά που με είδαν, με αποκάλεσαν “φαφούτη” επειδή ήμουν μεγάλος», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην καθημερινότητά τους, υποστήριξε ότι όταν έφευγε για τη δουλειά άφηνε το κινητό του τηλέφωνο στην Ελευθερία. Παράλληλα, έκανε λόγο για κακές σχέσεις μεταξύ της κόρης του και της Ελευθερίας, σημειώνοντας ότι οι δύο γυναίκες είχαν μεταξύ τους προστριβές. Όπως είπε, η κατάσταση αυτή είχε ως αποτέλεσμα η κόρη του να φύγει από το σπίτι και να επιστρέψει στη μητέρα της.

«Είχα υποψίες ότι τον χτυπούσε»

Η στάση του κατηγορούμενου άλλαξε ριζικά όταν άρχισε να περιγράφει τη συμπεριφορά της 27χρονης. Υποστήριξε ότι η μητέρα ήταν συνεχώς νευρική και παρουσίαζε εκρήξεις θυμού με το παραμικρό.

Ο 44χρονος περιέγραψε δύο συγκεκριμένα περιστατικά βίας από την πλευρά της μητέρας. Αρχικά, ισχυρίστηκε ότι την είδε να πιέζει βίαια το στόμα του 3χρονου για να τον αναγκάσει να φάει και έπειτα, υποστήριξε ότι η μητέρα χαστούκισε το παιδί επειδή έβαλε το χέρι του στο νερό της σφουγγαρίστρας, με αποτέλεσμα να ματώσουν τα χείλη του.

«Είχα υποψίες ότι χτυπάει τον Άγγελο, αλλά μπροστά μου δεν το είχε κάνει. Όταν της είπα ότι θα πάω στην Αστυνομία, με απειλούσε ότι θα με καταγγείλει για βιασμό. Μου ορκίστηκε ότι δεν θα τον πειράξει ξανά», κατέθεσε, συμπληρώνοντας πως η ίδια του είχε ομολογήσει ότι χτυπούσε τον Άγγελο επειδή την έβριζε, ενώ τον τιμωρούσε κλειδώνοντάς τον στο δωμάτιό του.

Οι δικαιολογίες για τα τραύματα

Όταν η πρόεδρος του δικαστηρίου επέδειξε στον κατηγορούμενο φωτογραφίες από τις σοβαρές κακώσεις που έφερε στο σώμα του ο 3χρονος, ο 44χρονος επέμεινε: «Ποτέ δεν είχα χτυπήσει τον Άγγελο. Ποτέ. Εδώ δεν χτύπησα το δικό μου παιδί».

Ερωτηθείς πώς είναι δυνατόν να μην είχε αντιληφθεί τα σημάδια, ισχυρίστηκε ότι δεν είχε δει ποτέ το γυμνό σώμα του παιδιού, καθώς την αποκλειστική φροντίδα, το μπάνιο και την αλλαγή του Άγγελου την είχε η μητέρα του. Επιχείρησε μάλιστα να αποδώσει τα τραύματα σε ατυχήματα, υποστηρίζοντας ότι το παιδί είχε πέσει δύο φορές από τις σκάλες του σπιτιού, είχε γλιστρήσει στη λεκάνη της τουαλέτας χτυπώντας σε σωλήνα, ενώ ανέφερε και την πτώση ενός συρταριού πάνω στο πόδι του.

Σε μια αποστροφή του λόγου του, ο 44χρονος ύψωσε τον τόνο της φωνής του και, κοιτάζοντας προς την πλευρά της 27χρονης, είπε: «Και μην σκύβει το κεφάλι τώρα…».

«Με έδερναν κάθε 10 λεπτά στα κρατητήρια»

Απαντώντας στο γιατί δεν είχε αναφέρει όλα αυτά τα στοιχεία κατά την ανακριτική διαδικασία, ο 44χρονος υποστήριξε ότι βρισκόταν σε κατάσταση παρατεταμένου σοκ.

Παράλληλα, προέβη σε μια σοβαρή καταγγελία για τις συνθήκες κράτησής του κατά τους πρώτους μήνες: «Τους πρώτους μήνες στα κρατητήρια έτρωγα ξύλο κάθε δέκα λεπτά. Μου έλεγαν “ομολόγησε” κι εγώ αρνιόμουν γιατί δεν το έκανα. Από τη στεναχώρια μου δεν μπορούσα να φάω, ενώ η κυρία έτρωγε κανονικά», κατέληξε.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας, η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί με την πρόταση του εισαγγελέα της έδρας και τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής, πριν το δικαστήριο αποσυρθεί για την τελική του απόφαση.

Με πληροφορίες από το cretalive.gr